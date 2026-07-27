Chỉ một bức ảnh, nữ nghiên cứu sinh AI "đốn tim" dân mạng

Việc một nữ nghiên cứu sinh xuất hiện tại hội nghị AI hàng đầu thế giới bất ngờ trở thành hiện tượng mạng đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Cư dân mạng đặc biệt chú ý đến ngoại hình của cô và những đóng góp khoa học phía sau công trình nghiên cứu.

Từ hội nghị AI quốc tế đến hiện tượng mạng xã hội

Summer Eunhyung Ann (hay Summer Ann) là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Machine Learning (ML) thuộc Khoa Khoa học Máy tính, Đại học Chicago (Mỹ). Cô bất ngờ gây sốt tại Thái Lan và nhiều quốc gia khác sau khi tham dự Hội nghị Quốc tế về Máy học (ICML) 2026 diễn ra tại Hàn Quốc để trình bày nghiên cứu của mình.

Theo trang TNN Tech, làn sóng viral bắt đầu khi Chenhao Tan - phó giáo sư chuyên ngành Machine Learning và cũng là người hướng dẫn của Summer Ann tại Đại học Chicago, đăng bài giới thiệu công trình nghiên cứu của hai thầy trò trên nền tảng X.

Bức ảnh của Summer Ann bỗng viral trên MXH.

Bức ảnh Summer Ann đứng trước tấm poster nghiên cứu nhanh chóng thu hút gần 160.000 lượt xem, khiến cư dân mạng bắt đầu tìm kiếm thông tin cá nhân của cô, đặc biệt là tài khoản Instagram.

Được biết, Summer Ann còn là tác giả của công trình nghiên cứu về hệ thống đa tác nhân (Multi-Agent Systems) sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Nghiên cứu mang tên "The Interaction Tax: When Communication Erases Diversity in Multi-Agent Teams" tập trung phân tích tác động của quá trình giao tiếp giữa nhiều AI Agent khi cùng thực hiện một nhiệm vụ.

Theo nội dung nghiên cứu, khi nhiều AI Agent trao đổi với nhau, chúng thường nhanh chóng đưa ra những kết luận giống nhau, khiến lợi thế về sự đa dạng trong cách giải quyết vấn đề bị mất đi. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả của hệ thống đa tác nhân mà còn gia tăng chi phí tính toán, đặt ra câu hỏi liệu việc sử dụng nhiều AI Agent có thực sự mang lại hiệu quả cao hơn so với kỳ vọng.

Đây được đánh giá là một trong những chủ đề đáng chú ý của ngành AI hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng đầu tư mạnh vào các hệ thống AI Agent.

Ngoại hình của Summer Ann trở thành tâm điểm bàn tán

Ngoại hình của cô rất xinh đẹp.

Ngoài công việc nghiên cứu, Summer Ann còn điều hành hoạt động kinh doanh riêng trong lĩnh vực lưu trú và phát triển các giải pháp AI thông qua dự án DevSecCode.

Tính đến nay, tài khoản Instagram của cô đã thu hút hơn 99.000 người theo dõi, phần lớn đến sau khi bức ảnh tại ICML 2026 lan truyền mạnh trên MXH

Cô vừa có tài vừa có sắc.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Theo trang TNN Tech, tài khoản X Air Katakana đã chia sẻ ảnh chụp màn hình được cho là từ Instagram Stories của Summer Ann, trong đó cô kêu gọi cộng đồng mạng chấm dứt các hành vi quấy rối nhắm vào mình.

Nữ nghiên cứu sinh bày tỏ sự thất vọng khi công trình mà cô dành nhiều thời gian và công sức thực hiện lại bị lu mờ bởi những cuộc bàn luận chỉ xoay quanh ngoại hình của mình. Cô mong mọi người tập trung nhiều hơn vào giá trị học thuật và những đóng góp của nghiên cứu, thay vì chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài của cô.