Bí mật 16 năm của Apple có thể xuất hiện trên iPhone Fold đầu tiên

Vào tháng 3/2025, nhà phân tích Ming-chi Kuo đã đưa ra dự đoán rằng Apple sẽ “sử dụng vật liệu kim loại lỏng cho các bộ phận quan trọng” của iPhone Fold, bao gồm cả bản lề.

Hình ảnh mô phỏng một chiếc iPhone Fold với bản lề kim loại lỏng.

Giờ đây, nguồn rò rỉ nổi tiếng khác là Fixed Focus Digital đã xác nhận trên Weibo rằng một nguyên mẫu của iPhone Fold đã được gửi đến “các nhà điều hành toàn cầu” để thử nghiệm. Điều này dường như chỉ ra rằng một phiên bản với bản lề kim loại lỏng đang được thử nghiệm trong quá trình sản xuất, mặc dù chưa rõ liệu đây có phải là phiên bản đã gặp sự cố trước đó hay không.

Hiện tại, khả năng Apple đang thử nghiệm hai loại bản lề khác nhau là rất thấp, đặc biệt khi iPhone Fold dự kiến ra mắt vào tháng 9. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ về việc sử dụng công nghệ kim loại lỏng có khả năng cao hơn nhiều nhờ những tin đồn trước đó và lịch sử sử dụng vật liệu của Apple.

Quay trở lại tháng 8/2010, trang AppleInsider báo cáo rằng Apple đã ký một thỏa thuận độc quyền với Liquidmetal Technologies, trị giá tối thiểu 10,9 triệu USD. Phát triển tại Viện Công nghệ California, các hợp kim kim loại của Liquidmetal Technologies được cho là có độ bền gấp đôi titan và khả năng chống ăn mòn tốt.

Apple đã sử dụng kim loại lỏng để sản xuất dụng cụ tháo SIM cho iPhone.

Mặc dù Liquidmetal Technologies vẫn cung cấp linh kiện cho các công ty khác, Apple đã mua độc quyền quyền sử dụng chúng trong các thiết bị điện tử và đã gia hạn thỏa thuận này vào năm 2015.

Apple đã sử dụng kim loại lỏng để sản xuất dụng cụ mở khay SIM cho iPhone, tuy nhiên công ty hiện vẫn chưa áp dụng công nghệ này cho các sản phẩm khác. Dẫu vậy, các đặc tính của kim loại lỏng rất lý tưởng cho một chiếc iPhone màn hình gập.

Câu hỏi đặt ra là liệu Apple có còn giữ độc quyền sử dụng kim loại lỏng trong các thiết bị điện tử hay không. Sau 16 năm nỗ lực, điều này có vẻ khả thi. Thêm vào đó, vào tháng 5/2026, người rò rỉ Digital Chat Station đã tuyên bố rằng giải pháp bản lề của Apple sẽ trở thành tiêu chuẩn ngành. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Fixed Focus Digital có thành tích trung bình trong việc tiết lộ thông tin, và đây không phải là lần đầu tiên tin đồn này xuất hiện.