Toàn bộ cấu hình iPhone 18 xuất hiện: Có đáng chờ đợi?

Apple đang chuẩn bị một chiến lược phát hành hoàn toàn mới cho thế hệ iPhone 18. Thay vì ra mắt đồng loạt như nhiều năm qua, các nguồn tin cho biết, hãng có thể giới thiệu dòng iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026, những chiếc iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ phải chờ đến mùa xuân năm 2027.

Bên cạnh sự thay đổi về lịch trình, hàng loạt thông tin rò rỉ cũng hé lộ những nâng cấp đáng chú ý về vi xử lý, bộ nhớ, màn hình và camera.

iPhone 18 có thể ra mắt muộn nhất trong nhiều năm

Theo nhiều nhà phân tích và các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple nhiều khả năng sẽ thay đổi chiến lược phát hành sản phẩm.

iPhone 18 sẽ ra mắt chậm hơn mọi năm.

Nếu thông tin chính xác, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không xuất hiện tại sự kiện tháng 9 như thường lệ mà được dời sang đầu năm 2027. Trong khi đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên vẫn sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2026.

Một số báo cáo cho rằng quyết định này nhằm giúp Apple tối ưu chuỗi cung ứng và phân bổ sản lượng linh kiện hiệu quả hơn. Đồng thời, việc chia nhỏ thời điểm ra mắt cũng có thể kéo dài sức nóng của dòng iPhone 17 trên thị trường.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên Apple áp dụng lịch phát hành tách biệt giữa phiên bản iPhone tiêu chuẩn và phiên bản Pro.

Thiết kế gần như giữ nguyên, Dynamic Island sẽ nhỏ hơn

Về ngoại hình, các nguồn tin đều cho rằng iPhone 18 sẽ không có cuộc lột xác lớn. Thiết bị sẽ vẫn sử dụng màn hình 6,27 inch, được Apple làm tròn thành 6,3 inch trong thông số quảng cáo.

iPhone 18 sẽ có khu vực Dynamic Island nhỏ hơn.

Máy tiếp tục sử dụng màn hình OLED 120 Hz hỗ trợ ProMotion, tương tự thế hệ trước. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất có thể nằm ở khu vực Dynamic Island.

Một số nguồn tin cho biết, Apple đang thử nghiệm phiên bản Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn trên cả iPhone 18 tiêu chuẩn thay vì chỉ dành riêng cho dòng iPhone 18 Pro.

Ngoài Dynamic Island, các báo cáo gần đây cho thấy Apple chủ yếu tập trung vào màu sắc mới.

Chip A20 tiến trình 2 nm hứa hẹn cải thiện hiệu năng và tiết kiệm pin

Nâng cấp lớn nhất của iPhone 18 nhiều khả năng nằm ở bộ xử lý.

Theo nhiều nguồn tin, toàn bộ dòng iPhone 18 sẽ sử dụng chip A20 sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC.

iPhone 18 sẽ được tích hợp chip A20.

Tiến trình mới được kỳ vọng mang lại:

- Hiệu năng tăng khoảng 10-15% so với A19.

- Mức tiêu thụ điện năng giảm khoảng 30%.

- Băng thông bộ nhớ cao hơn.

- Khả năng xử lý AI tốt hơn.

Đáng chú ý, Apple sẽ áp dụng công nghệ đóng gói chip Wafer-level Multi-Chip Module (WMCM) thay cho công nghệ InFo đang sử dụng hiện nay.

Khác với InFo vốn tối ưu cho một khuôn chip (die), WMCM cho phép kết hợp nhiều khuôn chip trong cùng một gói linh kiện mà vẫn giữ kích thước nhỏ. Điều này giúp Apple linh hoạt hơn trong việc thiết kế CPU, GPU và các thành phần xử lý khác, đồng thời giảm chi phí phát triển chip mới.

Nhiều báo cáo cũng cho rằng chi phí sản xuất chip A20 có thể lên tới khoảng 280 USD mỗi chip, cao hơn gần 80% so với thế hệ trước, là một trong những nguyên nhân khiến giá bán iPhone 18 có thể tăng.

RAM có thể tăng lên 12 GB

Bên cạnh bộ xử lý mới, dung lượng RAM cũng là chủ đề được nhắc đến nhiều. Phần lớn nguồn tin cho rằng iPhone 18 sẽ được nâng RAM từ 8 GB lên 12 GB chuẩn LPDDR5X. Nếu đúng, đây sẽ là "bước nhảy" đáng kể về khả năng đa nhiệm cũng như xử lý các tính năng AI trên thiết bị.

Hình ảnh ốp lưng trong suốt của Apple dành cho iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max (trái sang phải).

Apple đang làm việc với Samsung, SK Hynix và Micron để cung cấp bộ nhớ tốc độ cao mới. Ngoài ra, hãng cũng áp dụng bộ nhớ LPDDR5X 6 kênh, giúp tăng đáng kể băng thông truyền dữ liệu.

Tuy nhiên, chuyên gia Ming-Chi Kuo lại đưa ra dự báo khác. Theo ông, Apple có thể lựa chọn phương án RAM 9 GB thay vì 12 GB cho iPhone 18 nhằm cân bằng chi phí và hiệu năng. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên Apple bán ra một mẫu iPhone có dung lượng RAM 9 GB.

Camera và modem chưa có thay đổi mang tính đột phá

Các tin đồn về hệ thống camera của iPhone 18 vẫn còn khá hạn chế. Nhiều khả năng phiên bản tiêu chuẩn sẽ không được trang bị khẩu độ thay đổi như dòng iPhone 18 Pro. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở nhà cung cấp cảm biến.

Samsung đang muốn tham gia chuỗi cung ứng cảm biến camera cho Apple bằng công nghệ cảm biến xếp chồng (stacked image sensor). Thiết kế này tích hợp trực tiếp bộ xử lý lên cảm biến, giúp dữ liệu hình ảnh được truyền nhanh hơn, từ đó cải thiện tốc độ lấy nét và chụp ảnh.

Dù vậy, nhiều tài liệu rò rỉ gần đây vẫn cho thấy Apple tiếp tục sử dụng cảm biến Sony trên dòng iPhone 18 Pro. Vì thế, khả năng Samsung xuất hiện trên iPhone 18 hiện vẫn chưa được xác nhận.

iPhone 17.

Về kết nối, Apple sẽ tiếp tục phát triển modem Apple C2 cho iPhone 18. Theo các tài liệu nội bộ bị rò rỉ, iPhone 18 bán tại Mỹ nhiều khả năng vẫn sử dụng modem Qualcomm hỗ trợ mmWave, các thị trường khác có thể chuyển sang modem C2 do Apple tự phát triển.

Tuy nhiên, mọi thứ về iPhone 18 mới chỉ dừng ở mức tin đồn. Người dùng sẽ phải chờ đến mùa xuân năm 2027 mới có được câu trả lời.