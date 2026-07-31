iPhone 18 Pro Max bị iFan chê dù chưa trình làng

Cách đây không lâu, một tin đồn đáng báo động về iPhone 18 Pro Max đã xuất hiện trên Weibo, cho rằng chiếc điện thoại cao cấp này có thể vượt mốc 1.600 USD (khoảng 42 triệu đồng). Vậy mức giá cao hơn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua iPhone 18 Pro của người dùng?

Việc tăng giá cặp iPhone 18 Pro sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch nâng cấp của iFan.

Chuyên trang công nghệ Phone Arena đã đưa ra một cuộc khảo sát về kế hoạch nâng cấp iPhone 18 Pro của người dùng nếu chúng bị tăng giá.

Hơn một nửa số người được hỏi (55,79%) cho biết một chiếc iPhone 18 Pro Max đắt hơn sẽ chỉ khiến họ giữ chiếc iPhone hiện tại của mình lâu hơn. Do đó, chờ đợi là chiến lược của nhiều người.

iPhone 17 Pro Max.

Điều đó cho thấy nhiều người thà trì hoãn việc nâng cấp iPhone hơn là trả giá cao hơn cho chiếc điện thoại cao cấp tiếp theo của Apple ngay khi ra mắt.

Mặt khác, chỉ 20,39% số người được hỏi thừa nhận sẽ nâng cấp iPhone 18 Pro Max bất kể giá nào. Sau khi CEO Tim Cook đã thừa nhận rằng việc tăng giá là không thể tránh khỏi, nhiều người hâm mộ Apple cũng đã sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn thay vì bỏ qua việc nâng cấp.

Tuy nhiên, tỷ lệ này cho thấy số tiền người dùng sẵn sàng chi trả cũng bị hạn chế. Trong khi một nhóm người hâm mộ trung thành luôn theo đuổi phần cứng mới nhất, hầu hết người mua cần một lý do mạnh mẽ hơn để chấp nhận mức giá cao hơn.

Ảnh minh họa.

Cũng trong cuộc khảo sát, 17,38% người cho hay, việc tăng giá iPhone 18 Pro Max có thể thúc đẩy họ chuyển sang điện thoại Android. Kết quả này cho thấy lòng trung thành với thương hiệu có giới hạn, đặc biệt khi giá bán đạt đến mức không thoải mái.

Điều đáng ngạc nhiên là một tỷ lệ nhỏ hơn người dùng sẵn sàng chuyển sang các sản phẩm thấp hơn của Apple. Cụ thể, 6,44% độc giả cho biết sẽ chọn iPhone 18 tiêu chuẩn, cho thấy nhiều người mua phiên bản Pro thà chờ đợi hoặc tìm hiểu các lựa chọn khác hơn là chấp nhận iPhone tiêu chuẩn.

Năm nay, Apple dự kiến ​​ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với chip A20 Pro, được sản xuất trên quy trình 2nm của TSMC. Bên cạnh những cải tiến về hiệu năng được mong đợi, các mẫu iPhone này có thể được trang bị camera khẩu độ thay đổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng trả mức giá đó.