Điện thoại bị nứt màn hình, có nên dán kính cường lực tiếp?

Màn hình điện thoại bị nứt do rơi là một trong những sự cố khó chịu nhất mà người dùng có thể gặp phải. Việc thay thế màn hình có thể tốn kém, đặc biệt là với các thiết bị như iPhone và Android, nếu không có dịch vụ bảo hành như AppleCare+. Mặc dù các mẫu điện thoại mới như iPhone 17 có độ bền cao hơn, việc sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình vẫn là một biện pháp cần thiết để giảm thiểu nguy cơ hư hại.

Việc màn hình điện thoại nứt vỡ trong quá trình sử dụng là khá dễ xảy ra.

Khi màn hình bị nứt, nhiều người có thể muốn tiết kiệm chi phí bằng cách dán kính cường lực lên trên, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo việc thay thế màn hình nên được ưu tiên hàng đầu. Kính cường lực có thể là giải pháp tạm thời, đặc biệt với những vết nứt nhỏ, giúp ngăn ngừa hư hại nghiêm trọng hơn và bảo vệ người dùng khỏi thương tích do mảnh kính vỡ. Tuy nhiên, chúng không phải là giải pháp lâu dài, vì nó không thể khôi phục độ bền cho màn hình đã bị tổn thương.

Nếu dự định tự thay thế màn hình, việc dán kính cường lực chỉ đơn giản là có thể hữu ích để ngăn các mảnh kính vỡ rơi ra. Mặc dù vậy, hướng dẫn từ iFixit cho thấy quy trình sửa chữa không yêu cầu miếng dán bảo vệ chuyên dụng khi người dùng có thể sử dụng băng keo đóng gói để cố định màn hình bị nứt trước khi tháo ra.

Theo khuyến cáo từ Apple, người dùng iPhone không nên sử dụng điện thoại có màn hình bị nứt để tránh nguy cơ thương tích. Google cũng khuyến nghị sửa chữa màn hình bị vỡ ngay khi có thể. Nếu không thể thay thế màn hình ngay lập tức, hãy cân nhắc sử dụng kính cường lực để hạn chế thiệt hại.

Người dùng không nên tiếp tục sử dụng mà cần thay thế màn hình để bảo đảm an toàn.

Sau khi va chạm, hãy kiểm tra màn hình. Nếu chỉ có lớp kính bảo vệ bị hỏng, người dùng có thể thay thế kính bảo vệ mới. Nhưng nếu màn hình có dấu hiệu hư hại nghiêm trọng, như các vùng đen hoặc không1 phản hồi cảm ứng, hãy liên hệ với dịch vụ sửa chữa ngay lập tức.

Khi dán kính bảo vệ màn hình, hãy chọn loại phù hợp với kiểu máy của người dùng và đảm bảo rằng nó vừa khít. Tránh sử dụng loại kính có keo lỏng, vì chúng có thể làm hỏng các linh kiện bên trong. Lau sạch màn hình bằng khăn lau sợi nhỏ và dán miếng bảo vệ nhẹ nhàng để tránh hư hại thêm.

Cuối cùng, hãy sao lưu dữ liệu lên đám mây hoặc máy tính, vì hư hỏng nặng có thể khiến màn hình không thể sử dụng được. Việc xử lý kịp thời và đúng cách sẽ giúp bạn bảo vệ thiết bị và tránh những rắc rối không đáng có.