iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tăng giá mạnh

Chắc chắn, trong thời gian tới, giá bán của các thiết bị công nghệ tiêu dùng sẽ tăng cao. Tất cả là do cuộc khủng hoảng chi phí bộ nhớ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Ước tính mới đây của các nhà phân tích cho hay, giá của cặp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ rất cao.

iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max sẽ có giá rất cao

Apple có thể tăng giá iPhone 18 Pro năm nay lên 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) so với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Nguyên nhân là do giá silicon và bộ nhớ tăng cao, điều đang gây khó khăn cho ngành công nghệ.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Ước tính mới này đến từ một báo cáo thu nhập được công bố bởi nhà phân tích Jeff Pu của GF Securities và được MacRumors đưa tin. Nhà phân tích ước tính, mức tăng có thể lên tới hơn 250 USD (khoảng 6,5 triệu đồng) do Apple đang phải vật lộn để giải quyết tình trạng thiếu hụt linh kiện.

Trước đó, vào hồi tháng Hai, ông Pu cho biết Apple sẽ giữ nguyên mức giá cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Hiện tại, Apple vẫn chưa tăng giá iPhone và cũng chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về việc thay đổi chiến thuật của mình.

Nếu các ước tính trên chính xác, iPhone 18 Pro sẽ có giá khởi điểm là 1.400 USD (khoảng 36,8 triệu đồng), đặt chúng vào một phân khúc hoàn toàn khác. Ngay cả với những nâng cấp được kỳ vọng, mức giá này sẽ khiến ít người đổ xô đi mua.

Nâng cấp chưa xứng với mức giá

Các tin đồn cho rằng, cặp iPhone 18 Pro mới sẽ đi kèm nâng cấp pin đáng kể và khu vực Dynamic Island nhỏ hơn. Về thiết kế, thay đổi đáng kể nhất sẽ là màu Dark Cherry, có thể thay thế màu Cosmic Orange của 17 Pro.

Thêm nữa, chúng sẽ có một camera khẩu độ thay đổi và màn hình LTPO+, modem Apple C2 mới. Cả ba đều là những nâng cấp tốt nhưng không đáng kể.

Các màu dự kiến của bộ đôi iPhone 18 Pro.

Tất nhiên, điểm nhấn của dòng iPhone 18 sẽ là trí tuệ nhân tạo Siri mới và những nâng cấp về Apple Intelligence - được tích hợp trong bản phát hành iOS 27.

Đây có phải là thời điểm tốt nhất để mua iPhone 17 Pro?

Nếu sở hữu dòng iPhone 17, người dùng hãy tiếp tục sử dụng chúng. Tuy nhiên, những người dùng điện thoại thông minh cũ hơn có thể xem xét chờ đợi dòng iPhone 18 Pro. Nhìn chung, bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua chiếc điện thoại cao cấp của năm ngoái, trừ khi iFan không ngại giá tăng hoặc thực sự cần trí tuệ nhân tạo.