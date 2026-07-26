iPhone 18 Pro Max: Đáng mong đợi nhưng có thể khiến fan hâm mộ Apple 'thủng ví'

Trong khi phần lớn sự chú ý đang đổ dồn vào những nâng cấp về chip xử lý, camera và trí tuệ nhân tạo, thì một thông tin khác lại khiến giới công nghệ không khỏi lo ngại: giá bán của iPhone 18 Pro Max có thể tăng mạnh chưa từng thấy.

iPhone 18 Pro Max có thể đắt đỏ nhất trong lịch sử iPhone. Ảnh: Fpt/YouTube

Một nguồn tin rò rỉ mới từ Trung Quốc cho rằng mẫu flagship cao cấp nhất của Apple sẽ có mức giá khởi điểm lên tới khoảng 11.000 nhân dân tệ. Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện nay, con số này tương đương khoảng 1.625 USD, cao hơn khoảng 400 USD so với giá khởi điểm của iPhone 17 Pro Max. Nếu thông tin này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành chiếc iPhone dạng thanh đắt nhất mà Apple từng bán ra thị trường.

Apple đang đứng trước áp lực tăng giá chưa từng có

Theo tài khoản Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo – một nguồn tin từng nhiều lần đưa ra thông tin khá chính xác về các sản phẩm Apple, iPhone 18 Pro Max sẽ được định giá khoảng 11.000 nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc.

Mức giá này tương đương khoảng 1.625 USD, trong khi iPhone 17 Pro Max hiện có giá khởi điểm 1.199 USD tại Mỹ. Điều đó đồng nghĩa người dùng có thể phải bỏ thêm khoảng 400 USD để sở hữu thế hệ flagship mới.

Đây là mức giá vốn chỉ thường xuất hiện trên các mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp, chứ hiếm khi áp dụng cho smartphone truyền thống. Vì vậy, nếu Apple thực sự áp dụng mức giá này, hãng sẽ thiết lập một cột mốc hoàn toàn mới trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Dù vậy, giới phân tích vẫn khuyến nghị nên tiếp nhận thông tin này một cách thận trọng. Smart Pikachu có thành tích dự đoán khá tốt, nhưng mức tăng tới 400 USD vẫn bị đánh giá là quá lớn và chưa có thêm nguồn tin đáng tin cậy nào xác nhận.

Mặc dù mức giá chính xác vẫn còn là dấu hỏi, nhiều chuyên gia nhận định việc Apple tăng giá dòng iPhone 18 Pro Max gần như là điều khó tránh khỏi.

Thực tế, trong thời gian gần đây Apple đã điều chỉnh tăng giá đối với nhiều dòng sản phẩm như MacBook và iPad. CEO Tim Cook cũng từng úp mở rằng chi phí sản xuất ngày càng tăng sẽ buộc công ty phải xem xét lại chiến lược giá bán.

Do đó, câu hỏi hiện nay không còn là liệu iPhone 18 Pro Max có tăng giá hay không, mà là Apple sẽ tăng bao nhiêu.

Giá bộ nhớ và chip A20 Pro 2nm tạo áp lực

Yếu tố đầu tiên khiến chi phí sản xuất iPhone 18 Pro Max tăng mạnh được cho là bộ vi xử lý A20 Pro thế hệ mới.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành bán dẫn, A20 Pro sẽ là con chip đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC. Đây là bước nhảy vọt lớn về công nghệ, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng xử lý, khả năng tiết kiệm điện cũng như hiệu suất AI.

Tuy nhiên, đổi lại là chi phí sản xuất cực kỳ đắt đỏ.

Các báo cáo trong ngành cho biết mỗi tấm wafer 2nm của TSMC có giá khoảng 30.000 USD, cao hơn từ 50-60% so với wafer 3nm hiện nay. Điều này khiến giá thành của các chip flagship 2nm đầu tiên tăng hơn 20% so với thế hệ trước.

Apple được cho là đã đặt trước phần lớn năng lực sản xuất 2nm của TSMC trong giai đoạn đầu để phục vụ dòng chip A20. Điều đó giúp hãng duy trì lợi thế công nghệ, nhưng cũng khiến chi phí sản xuất mỗi chiếc iPhone tăng lên đáng kể.

Không chỉ chip xử lý, bộ nhớ cũng đang trở thành gánh nặng lớn đối với toàn bộ ngành smartphone.

Trong hơn một năm qua, giá DRAM và NAND Flash liên tục tăng mạnh do nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu AI, máy chủ và thiết bị điện tử cao cấp. Các nhà sản xuất điện thoại vì thế phải chi nhiều tiền hơn để mua linh kiện.

Theo các báo cáo thị trường, bộ nhớ hiện chiếm hơn 20% tổng chi phí linh kiện của một chiếc smartphone, trong khi trước đây tỷ lệ này chỉ dao động từ 10-15%.

Xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến Apple mà còn tác động đến toàn bộ ngành công nghiệp di động. Nhiều hãng smartphone Android đã bắt đầu điều chỉnh giá bán các sản phẩm hiện có, đồng thời chuẩn bị tăng giá đối với những mẫu flagship ra mắt trong thời gian tới.

Ở thời điểm hiện tại, mức giá 1.625 USD của iPhone 18 Pro Max vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và chưa được Apple xác nhận. Khả năng hãng tăng giá là khá cao, nhưng mức tăng tới 400 USD vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là khá cực đoan.

Apple luôn có nhiều cách để cân bằng giữa chi phí sản xuất và sức mua của thị trường. Công ty có thể lựa chọn điều chỉnh dung lượng lưu trữ mặc định, thay đổi cấu hình hoặc phân bổ chi phí giữa các phiên bản thay vì tăng giá quá mạnh.

Tuy nhiên, nếu chi phí chip 2nm, bộ nhớ và các linh kiện AI tiếp tục leo thang trong những tháng tới, việc iPhone 18 Pro Max lập kỷ lục về giá bán hoàn toàn không phải kịch bản quá bất ngờ.

Với những người đang có ý định nâng cấp lên thế hệ iPhone mới, yếu tố đáng cân nhắc nhất có lẽ không còn là camera hay hiệu năng, mà chính là ngân sách. Nếu các tin đồn hiện nay trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ là chiếc iPhone mạnh nhất của Apple mà còn là một trong những smartphone dạng thanh đắt đỏ nhất thế giới, đưa phân khúc điện thoại cao cấp bước sang một mặt bằng giá hoàn toàn mới.