5 lý do nên mua ngay iPhone 17 thay vì chờ iPhone 18

Các mẫu iPhone 18 Pro của Apple và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng sẽ được ra mắt trong vòng chưa đầy hai tháng nữa. Đứng trước những đợt tăng giá sắp tới và lịch trình ra mắt chia làm hai giai đoạn mới của Apple, có những lý do chính đáng để bạn mua một chiếc iPhone 17 ngay bây giờ.

1. Giá iPhone 18 chắc chắn sẽ tăng

Các nhà phân tích cho rằng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có giá từ 1.299 USD (khoảng 34,1 triệu đồng) và 1.399 USD (khoảng 36,8 triệu đồng), tương ứng. Nói cách khác, chúng đắt hơn khoảng 200 USD so với các phiên bản tiền nhiệm, chủ yếu là do chi phí bộ nhớ và lưu trữ tăng cao. Trong khi đó, giá của iPhone màn hình gập sẽ từ 2.000 USD (khoảng 52,6 triệu đồng).

Ảnh minh họa.

Ngược lại, iPhone 17 vẫn đang được bán với giá chỉ từ 23,89 triệu đồng (bản 256GB). Ở thời điểm này, việc tăng giá cho các mẫu iPhone tiếp theo là điều không thể tránh khỏi, bao gồm cả iPhone 18.

2. iPhone 18 còn lâu mới ra mắt

Theo chiến lược ra mắt phân đoạn mới dự kiến ​​của Apple, chỉ có các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập sẽ ra mắt vào tháng 9 này. iPhone 18, iPhone 18e giá thấp hơn và iPhone Air 2 dự kiến ​​được công bố mùa xuân năm 2027. Do đó, bất cứ ai đang chờ đợi phiên bản kế nhiệm của iPhone 17 sẽ phải chờ đợi lâu hơn vài tháng so với bình thường.

3. iPhone 18 có ít nâng cấp

Nhiều nguồn tin tuyên bố rằng Apple sẽ giảm thông số kỹ thuật màn hình và chip của iPhone 18 tiêu chuẩn để kiểm soát chi phí. Ngay cả khi iPhone 18 được nâng cấp RAM lên 9GB, chúng vẫn có khả năng không hỗ trợ hai tính năng mới của iOS 27.

iPhone 17.

Nếu Apple đang cắt giảm chi phí cho các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 17 hoặc iPhone 17e có thể là lựa chọn có cấu hình tốt hơn, đặc biệt là khi xét đến sự chênh lệch giá dự kiến.

4. Những nâng cấp của iPhone 18 Pro chưa chắc chắn

Một báo cáo ban đầu cho rằng iPhone 18 Pro sẽ loại bỏ Dynamic Island để thay bằng camera đục lỗ. Trong khi đó, camera dưới màn hình 24 megapixel của iPhone màn hình gập có thể chưa sẵn sàng trong năm nay. Nói cách khác, việc chờ đợi dòng iPhone 18 không đảm bảo bạn sẽ nhận được tất cả những gì mà các tin đồn đang dự đoán.

5. iPhone cũ đang được mua lại với giá cao hơn

Giá trị đổi iPhone cũ để mua iPhone mới thường giảm khi thế hệ mới được công bố. Do đó, nếu bán chiếc iPhone hiện tại và mua ngay iPhone 17 mới, người dùng sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Nếu chờ đến tháng 9 để nâng cấp iPhone 18 Pro, người dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn và nhận được ít tiền hơn khi bán iPhone cũ, điều này sẽ gây thiệt hại kép.