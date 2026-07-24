Foxconn bắt đầu tăng tốc lắp ráp iPhone 18 Pro

Giống như mọi năm, vài tháng trước khi các sản phẩm ra mắt vào mùa thu, đối tác chuỗi cung ứng của Apple, Foxconn đã bắt đầu tuyển dụng một đội ngũ công nhân lắp ráp đông đảo để sản xuất iPhone 18 Pro.

Theo China Securities Journal, dòng iPhone 18 đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Do đó, Foxconn và các đối tác khác đang nhanh chóng cố gắng tăng cường lực lượng lao động cho giai đoạn này.

Ảnh minh họa.

Việc sản xuất thường yêu cầu hàng nghìn công nhân để đáp ứng lượng đơn đặt hàng iPhone ban đầu cho Apple. Do iPhone thường được bán ra thị trường chưa đầy hai tuần sau khi ra mắt, Foxconn phải đạt sản lượng cao nhất vào cuối tháng 8.

Đối với nhà máy Trịnh Châu, trung tâm sản xuất chính ở Trung Quốc, sản lượng đó có thể lên tới hàng trăm nghìn chiếc iPhone mỗi ngày.

Vào tháng 8/2025, Foxconn đã đưa ra khoản tiền thưởng lên tới 1.113 USD cho những người mới được tuyển dụng và làm việc tại nhà máy trong ba tháng. Các khoản khuyến khích nhỏ hơn khác đã được đưa ra vài tuần trước đó.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Một điểm khác biệt lớn trong năm nay là Apple sẽ cắt giảm một nửa số lượng iPhone 18 được phát hành. Mùa thu năm nay, hãng chỉ tung ra iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max cũng như iPhone Fold, các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027.

Sự thay đổi này mang tính chiến lược đối với Apple trên một vài phương diện. Đối với sản xuất, điều này có nghĩa là chuỗi cung ứng của hãng có thể tập trung vào các mẫu iPhone 18 Pro - thường bán chạy hơn trong mùa lễ hội. Về mặt tài chính, điều này giúp phân bổ lợi nhuận đều hơn, giảm thiểu những biến động đột ngột.

Ngược lại, các mẫu iPhone tiêu chuẩn thường trở thành sản phẩm bán chạy nhất vào cuối năm khi doanh số của các mẫu iPhone Pro giảm dần.

Đây là năm đầu tiên Apple áp dụng lộ trình sản phẩm mới này và những ảnh hưởng đến quy trình sản xuất vẫn chưa được tiết lộ. Dự kiến, mức sản xuất sẽ được duy trì ở mức tương tự như năm 2025 và mức sản xuất sẽ ổn định hơn trong suốt cả năm.