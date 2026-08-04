Ứng dụng Telegram 'bỗng dưng biến mất' khỏi App Store trên toàn thế giới

Người dùng bắt đầu báo cáo sự cố khi tải xuống ứng dụng vào 1h sáng 4-8. Hiện chưa có lý do chính thức nào được đưa ra cho việc gỡ bỏ ứng dụng.

Tuy nhiên, ứng dụng đã hoạt động trở lại khoảng một giờ sau đó. "Telegram đã được khôi phục trên App Store và sẽ sớm có sẵn trở lại cho tất cả người dùng", Telegram cho biết mà không nêu chi tiết thêm.

Nền tảng này, được cho là có hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, từng phải đối mặt với những cáo buộc ở nhiều quốc gia về việc kiểm duyệt nội dung lỏng lẻo và không mạnh tay trấn áp các hoạt động bất hợp pháp.

Tuần trước, cơ quan quản lý viễn thông của Australia đã khởi kiện Telegram vì cáo buộc không phát hiện và xóa bỏ "nội dung ủng hộ khủng bố" khỏi nền tảng, bao gồm các video về hành quyết khủng bố và xả súng hàng loạt.

Tháng trước, Nga đã đưa Pavel Durov, người sáng lập Telegram, vào danh sách truy nã với cáo buộc khủng bố và coi ông là người có liên quan đến khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc Durov đã không gỡ bỏ chatbot hẹn hò do Ukraine sử dụng để tuyển mộ thanh niên Nga tham gia đốt phá và các hình thức phá hoại khác.

Nga lần đầu tiên chặn Telegram vào năm 2018 nhưng đã dỡ bỏ lệnh cấm hai năm sau đó, với lý do công ty này hợp tác với chính quyền trong việc chống khủng bố. Nga lại cấm dịch vụ này một lần nữa vào tháng 2-2026, với lý do vi phạm pháp luật.

Năm 2024, ông Durov bị tạm giữ tại một sân bay ngoại ô Paris sau khi chính quyền Pháp cáo buộc ông cho phép tội phạm có tổ chức lan tràn trên Telegram.

Ứng dụng nhắn tin này đã bị chặn tạm thời ở Brazil vào tháng 3-2022 và tháng 4-2023, sau khi chính quyền cáo buộc nền tảng này không ngăn chặn được sự lan truyền thông tin sai lệch.