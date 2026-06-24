Tin tặc đánh cắp dữ liệu của Apple và Tesla từ nhà máy sản xuất iPhone

Một trong những nhà máy sản xuất iPhone - Tata tại Ấn Độ đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng. Hơn 630GB dữ liệu mật liên quan đến cả Apple và Tesla đã bị đánh cắp.

Nhà máy sản xuất iPhone của Tata tại Ấn Độ.

Hiện chưa rõ liệu nhà máy Tata ở Ấn Độ này có phải là nhà máy ở Hosur, Tamil Nadu hay không. Đây là nơi đã từng bị chỉ trích vì bị cáo buộc gây ô nhiễm nguồn nước địa phương. Theo Reuters, dữ liệu bị đánh cắp bao gồm 33 tập tin và thư mục liên quan đến Hosur.

Một phát ngôn viên của Tata Electronics cho biết.

"Vài tuần trước, Tata Electronics đã phát hiện ra một sự cố an ninh mạng trên một số hệ thống của chúng tôi. Các giao thức ứng phó của chúng tôi đã được triển khai ngay lập tức và sự cố này không ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh."

Nhóm tin tặc World Leaks tuyên bố đã công bố hơn 200.000 tập tin từ nhà máy, tổng cộng hơn 630GB dữ liệu. Ngoài các tài liệu tham khảo về Hosur, chúng còn bao gồm các tệp có tên như "com.apple.factorydata" và các tài liệu của Apple đề cập đến "thông số kỹ thuật vật liệu".

Ngoài ra còn có một tài liệu dài 52 trang liên quan đến tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng cho bo mạch chủ của iPhone.

Một nhà nghiên cứu bảo mật xem xét tài liệu trên dark web báo cáo rằng, dữ liệu của Apple cũng bao gồm bản sao hộ chiếu của nhân viên cùng với nhật ký sự kiện nhiều năm.

Ảnh minh họa.

Cũng giống như với các tài liệu của Apple, tính chính xác của dữ liệu liên quan đến Tesla vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Tesla đã bị lộ các bản vẽ cho Highland, một phiên bản cải tiến của xe Model 3 được phát hành vào năm 2023, một tài liệu lắp ráp sản xuất vào tháng 5/2025, các tài liệu tham khảo về các bộ phận được sử dụng trong xe SUV Model Y.

Một nhà nghiên cứu thứ hai tuyên bố, dữ liệu liên quan đến cả hai công ty đã có sẵn kể từ ngày 10/6 năm 2026.

World Leaks nổi tiếng với các vụ tống tiền, mục tiêu đáng chú ý nhất cho đến nay là Nike vào tháng 1/2026. Tata vẫn chưa xác nhận được liệu cuộc tấn công của World Leaks có phải là tấn công bằng mã độc tống tiền hay không.

Theo một nguồn tin giấu tên, Apple đang tiến hành "một cuộc phân tích toàn diện."