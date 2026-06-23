Đây là 20 sản phẩm sẽ được Apple công bố vào năm 2026 và 2027

Hội nghị các nhà phát triển WWDC thường niên của Apple đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều điều đáng mong chờ trong năm tới và xa hơn nữa.

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Mới đây, nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg đã liệt kê khoảng 20 sản phẩm mà ông dự đoán Apple sẽ ra mắt trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027.

Dưới đây là những sản phẩm iFan có thể mong đợi từ Apple vào cuối năm 2027, theo Gurman và các nguồn tin khác.

1. iPhone

- iPhone 18 Pro: Chip A20 Pro, khu vực Dynamic Island nhỏ hơn, nút điều khiển camera được đơn giản hóa, tùy chọn màu Dark Cherry, khẩu độ thay đổi cho ít nhất một camera sau, modem C2 của Apple hỗ trợ duyệt web 5G qua vệ tinh.

- iPhone 18 Pro Max: tương tự như tin đồn trên iPhone 18 Pro, dày hơn một chút.

- iPhone Ultra: màn hình gập lại bên trong 7,7 inch và màn hình bên ngoài 5,3 inch, hai camera sau, một camera trước, nút nguồn Touch ID thay vì Face ID, iOS 27 ​​sẽ được tùy chỉnh - cho phép chạy ứng dụng song song và các chức năng đa nhiệm tương tự như iPad.

- iPhone Air 2: Bổ sung camera siêu rộng, chip A20 và thời lượng pin dài hơn.

- iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max: Các mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple sẽ có màn hình "gần như tràn viền" với "kính cong bao quanh các cạnh".

2. Apple Watch

- Apple Watch Series 12: Chip S11 nhanh hơn, "hồi sinh" Touch ID và trang bị nhiều cảm biến sức khỏe hơn.

- Apple Watch Ultra 4: Chip S11 nhanh hơn, "hồi sinh" Touch ID và trang bị nhiều cảm biến sức khỏe hơn, các tính năng vệ tinh.

3. iPad

- iPad 12: Chip A16 → chip A18 hoặc chip A19 hỗ trợ Apple Intelligence.

- iPad mini: Chip A17 Pro → chip A19 Pro hoặc A20 Pro, màn hình OLED, hệ thống loa rung và thiết kế chống nước.

4. Máy Mac

- Mac Studio: Chip M4 Max và M3 Ultra → Chip M5 Max và M5 Ultra.

- Mac mini: Chip M4 và M4 Pro → Chip M5 và M5 Pro.

- iMac: Chip M4 → Chip M5 cùng với các tùy chọn màu sắc mới.

Ảnh minh họa.

- MacBook Ultra: Thiết kế mới, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 với chip M6 Pro và M6 Max, màn hình OLED, màn hình cảm ứng, khu vực Dynamic Island và thiết kế mỏng hơn, macOS 27 cung cấp giao diện thân thiện với cảm ứng.

5. Apple Home, AirPods, Kính thông minh

- Apple TV: Chip A17 Pro hỗ trợ Siri được cá nhân hóa hơn và chip N1 của Apple với khả năng kết nối Wi-Fi 7, Camera FaceTime tích hợp.

- HomePod mini: Chip S9, hỗ trợ Siri được cá nhân hóa hơn, chip N1 của Apple với khả năng kết nối Wi-Fi 7, chất lượng âm thanh được cải thiện, chip Ultra Wideband thế hệ thứ hai và màu sắc mới - màu đỏ.

- HomePod: hỗ trợ Siri được cải tiến.

- Home Hub: Một trung tâm nhà thông minh hoàn toàn mới với phiên bản Siri được cá nhân hóa hơn, màn hình vuông từ 6 đến 7 inch, chip A18 cho Apple Intelligence, FaceTime, cho phép đặt trên bàn hoặc gắn lên tường.

- AirPods Ultra: Tai nghe AirPods có camera dành cho Siri AI/Trí tuệ hình ảnh.

- Apple Glasses: Kính thông minh với camera hình bầu dục, thiết kế khung tùy chỉnh.