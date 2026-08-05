Apple sẽ tung những gì đặc sắc trong 4 tháng cuối năm?

Theo nhiều nguồn tin và các dự đoán từ giới phân tích, trong 4 tháng cuối năm 2026, Apple có thể giới thiệu hàng loạt thiết bị mới, từ dòng iPhone 18 Pro, iPhone màn hình gập, Apple Watch thế hệ mới đến các mẫu Mac, iPad mini và hệ sinh thái nhà thông minh.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Sự kiện tháng 9 vẫn sẽ là sân khấu lớn nhất của Apple trong năm. Tuy nhiên, điểm khác biệt là năm nay hãng chỉ ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được lùi sang đầu năm 2027.

iPhone 17 Pro.

Theo các thông tin rò rỉ, bộ đôi Pro vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế tương tự thế hệ iPhone 17 Pro. Cụm camera phía sau có thể lớn hơn đôi chút nhưng tổng thể ngoại hình không thay đổi đáng kể, đi kèm các tùy chọn màu mới như Dark Cherry.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở phần cứng. Hai mẫu iPhone Pro dự kiến sử dụng chip A20 Pro, sẽ mang lại bước tiến lớn về hiệu năng. Một số sơ đồ kỹ thuật bị rò rỉ cũng cho thấy Apple đã thay đổi cách đóng gói chip nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt, giúp thiết bị duy trì hiệu suất cao lâu hơn và giảm hiện tượng giảm xung do quá nóng.

Ngoài ra, modem Apple C2 cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên thế hệ iPhone mới.

Giới phân tích dự đoán, iPhone 18 Pro cũng khó tránh khỏi xu hướng tăng giá, có thể đắt hơn 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) so với iPhone 17 Pro.

iPhone màn hình gập

Sau nhiều năm xuất hiện trong các tin đồn, chiếc iPhone màn hình gập sẽ chính thức trình làng trong mùa thu năm nay. Một số nguồn tin cũng cho biết, Apple có thể sử dụng tên gọi iPhone Ultra thay vì iPhone Fold.

Ảnh concept iPhone màn hình gập.

Thiết bị sẽ sở hữu màn hình ngoài 5,3 inch và màn hình chính 7,8 inch có thể mở theo dạng cuốn sách.

Bản lề tiếp tục là thành phần được Apple đầu tư nhiều thời gian phát triển nhằm hạn chế nếp gấp trên màn hình. Máy sẽ được trang bị hệ thống camera kép 48 MP, màn hình ngoài sử dụng camera đục lỗ, còn camera ở màn hình trong có thể được đặt dưới màn hình.

Sức mạnh xử lý của iPhone Ultra sẽ đến từ chip A20 Pro. Đáng chú ý, giá bán của sản phẩm được dự đoán dao động từ 2.000 - 2.900 USD (từ 52 - 76 triệu đồng), tùy phiên bản cấu hình.

Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra thế hệ mới

Theo các thông tin hiện có, Apple Watch Series 12 sẽ không thay đổi lớn về thiết kế bên ngoài, ngoại hình vẫn gần giống Series 11.

Apple Watch Series 11.

Những nâng cấp sẽ nằm ở phần cứng. Một số nguồn tin cho biết, Apple đang thử nghiệm cảm biến sức khỏe mới tích hợp thông qua dây đeo làm từ vật liệu fluoroelastomer. Cảm biến này có thể phục vụ việc theo dõi vận động cơ bắp hoặc tình trạng hydrat hóa của cơ thể.

Trong khi đó, Apple Watch Ultra thế hệ tiếp theo cũng sẽ có thiết kế tinh chỉnh cùng nhiều cảm biến mới.

iPad mini 8 và hệ sinh thái nhà thông minh

Theo nhiều nguồn tin, iPad mini 8 sẽ sử dụng màn hình OLED hybrid LTPS kích thước 8,4 inch. Tuy nhiên, màn hình vẫn được giới hạn ở 60 Hz, chưa hỗ trợ công nghệ ProMotion.

iPad mini.

Bên cạnh chip xử lý mới, việc chuyển sang OLED được kỳ vọng giúp sản phẩm cải thiện độ tương phản, màu sắc và khả năng hiển thị ngoài trời.

Ở mảng nhà thông minh, Apple cũng sẽ tung ra ba sản phẩm mới.

Đầu tiên là HomePod mini phiên bản nâng cấp với giá dự kiến 129 USD (khoảng 3,3 triệu đồng), tập trung vào bộ xử lý mạnh hơn để hỗ trợ Siri AI.

Tiếp theo là Apple TV mới với giá khoảng 199 USD (khoảng 5,2 triệu đồng), tích hợp các tính năng AI.

Sản phẩm đáng chú ý nhất là Home Hub, thiết bị hoàn toàn mới với màn hình vuông khoảng 7 inch đặt trên phần đế hình bán cầu. Đây là trung tâm điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh của Apple, hỗ trợ FaceTime, lịch, lời nhắc, hệ thống liên lạc nội bộ và quản lý các thiết bị như khóa cửa thông minh, camera an ninh hay HomePod.

Một số nguồn tin còn cho rằng Home Hub có thể tích hợp cơ chế gắn nam châm để lắp đặt linh hoạt tại nhiều vị trí trong nhà.

MacBook Pro, Mac mini và hệ điều hành mới

Sau sự kiện iPhone, Apple nhiều khả năng sẽ tổ chức thêm một sự kiện vào tháng 10 dành riêng cho máy tính Mac.

Ở nhóm laptop, sản phẩm được nhắc đến nhiều nhất là MacBook Pro 14 inch phiên bản mới sử dụng chip M6. Ngoài việc nâng cấp vi xử lý, thiết kế của máy được dự đoán không thay đổi nhiều.

Mac Studio M5 Ultra.

Song song đó, Apple cũng được cho là đang cân nhắc đưa màn hình OLED lên MacBook Pro. Tuy nhiên, chưa rõ thay đổi này sẽ xuất hiện cuối năm 2026 hay được dời sang đầu năm 2027.

Đối với máy tính để bàn, Mac mini và iMac 24 inch sẽ chuyển sang chip M6, kèm một số điều chỉnh nhỏ về màu sắc.

Riêng Mac Studio có thể tiếp tục sử dụng M5 Max và M5 Ultra do Apple vẫn đang thử nghiệm các cấu hình này.

Ảnh minh họa.

Song song với phần cứng, Apple cũng dự kiến phát hành chính thức loạt hệ điều hành mới gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27. Điểm nhấn của các phiên bản này là Siri AI, trợ lý ảo được Apple thiết kế lại để cạnh tranh với các nền tảng AI tạo sinh hiện nay.

Ngoài ra, tai nghe AirPods Pro mới cũng được đồn đoán có thể xuất hiện trong giai đoạn tháng 9 hoặc tháng 10. Thiết bị sẽ được nâng cấp cả phần cứng và hiệu năng.