Apple khiến iPhone 17 “lỗi thời” chỉ sau chưa đến một năm?

Apple vừa công bố iOS 27 đến người dùng iPhone 17 và các mẫu iPhone 11 trở về sau. Tuy nhiên, một trong những điều được chờ đợi nhất của người dùng iPhone là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất của hãng lại “kén” các thiết bị, thậm chí cả thế hệ mới nhất.

Hai tính năng nâng cao của Siri AI yêu cầu RAM có 12 GB trở lên

Trong thông báo về Siri AI mới tại sự kiện WWDC 2026, Apple xác nhận rằng mô hình AI này sẽ mang đến hai cải tiến chính: giọng nói của Siri sẽ trở nên biểu cảm hơn và độ chính xác trong việc đọc chính tả sẽ được cải thiện đáng kể. Mặc dù vậy, để sử dụng những tính năng Siri AI, thiết bị của người dùng cần có ít nhất 12 GB bộ nhớ RAM.

Lý do iPhone 17 lỗi thời sớm hơn dự kiến

Hiện tại, chỉ có một số mẫu iPhone là có RAM 12 GB, gồm iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, mới đáp ứng được yêu cầu này. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 17 không đủ điều kiện do chỉ có 8 GB bộ nhớ RAM - mức dung lượng tối thiểu mà Apple Intelligence yêu cầu kể từ khi ra mắt hai năm trước.

Vậy, iPhone sở hữu 12 GB RAM mang lại những gì mà bản 8 GB không có? Đối với giọng nói, người dùng có thể tùy chỉnh độ biểu cảm và tốc độ nói của Siri nhằm giúp trợ lý ảo phát âm theo ý muốn. Tuy nhiên, tính năng đọc chính tả mới là điểm nổi bật hơn cả. Mô hình AI mới của Apple có khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay lập tức, tự động xử lý chữ viết hoa, dấu câu và định dạng, đồng thời cải thiện khả năng hiểu giọng nói để giảm thiểu lỗi.

iPhone 17 chỉ có RAM 8 GB nên không đáp ứng đủ yêu cầu của Siri AI mới

Các tính năng khác của Siri AI như ngữ cảnh cá nhân, nhận diện màn hình, trả lời trên web, ứng dụng Siri chuyên dụng, trí tuệ hình ảnh và công cụ viết vẫn hoạt động trên nhiều thiết bị Apple Intelligence khác, bao gồm iPhone 15 Pro, dòng iPhone 16 và iPhone 17. Điều đó có nghĩa yêu cầu 12 GB RAM không áp dụng cho toàn bộ tính năng của Siri, mà chỉ nhằm nâng cao chất lượng âm thanh và khả năng phiên âm.

Người dùng iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn vẫn sẽ nhận được trợ lý ảo mới với iOS 27, nhưng giọng nói sẽ không được cải thiện và công cụ đọc chính tả sẽ kém chính xác hơn. Việc này có thể quan trọng với những người thường xuyên sử dụng tính năng đọc chính tả và ghi chú, trong khi với những người khác, sự khác biệt có thể không đáng kể.

iOS 27 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm dành cho nhà phát triển, với bản thử nghiệm công khai dự kiến ra mắt vào tháng tới và bản phát hành chính thức sẽ có mặt vào mùa thu.