Tin xấu cho người dùng 16 thiết bị này của Apple

Tuần trước, Apple đã chính thức công bố các hệ điều hành mới tại sự kiện WWDC 26, bao gồm iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 và visionOS 27. Bên cạnh những tính năng mới, thông báo này cũng đánh dấu sự kết thúc hỗ trợ cho nhiều thiết bị, khi chúng sẽ ngừng nhận các bản cập nhật lớn vào cuối năm nay.

Danh sách các thiết bị không còn được Apple hỗ trợ cập nhật hệ điều hành.

Đây là điều không quá bất ngờ bởi hàng năm, Apple sẽ ngừng hỗ trợ cho một số thiết bị nhất định. Tuy nhiên, một tin vui là người dùng iPhone có thể yên tâm vì danh sách các mẫu iPhone tương thích với iOS 27 không có sự thay đổi so với năm ngoái. Ngược lại, một số hệ điều hành khác đã loại bỏ một số mẫu thiết bị. Cụ thể, watchOS 27 không hỗ trợ nhiều mẫu Apple Watch, trong khi macOS 27 không tương thích với các máy Mac sử dụng chip Intel.

Danh sách 16 thiết bị của Apple sẽ ngừng nhận bản cập nhật vào cuối năm 2026 bao gồm:

- Apple Watch Series 6 (2020).

- Apple Watch Series 7 (2021).

- Apple Watch Series 8 (2022).

- Apple Watch Ultra (thế hệ thứ nhất, 2022).

- Apple Watch SE (thế hệ thứ hai, 2022).

- iPad Air (thế hệ thứ 3, 2019).

- iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3, 2018).

- iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ nhất, 2018).

- iPad (thế hệ thứ 8, 2020).

- iPad mini (thế hệ thứ 5, 2019)..

- MacBook Pro (16 inch, 2019).

- MacBook Pro (13 inch, 2020, 4 cổng Thunderbolt 3).

- iMac (2020).

- Mac Pro (2019).

- Apple TV HD (2015).

- Apple TV 4K (thế hệ thứ nhất, 2017).

Mặc dù vậy, người dùng vẫn có thể sử dụng các thiết bị này như thông thường.

Điều đáng chú ý là danh sách này bao gồm cả những mẫu khá mới như Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra (thế hệ thứ nhất) và Apple Watch SE (thế hệ thứ hai), được phát hành vào năm 2022. Điều đó có nghĩa là những thiết bị này chỉ nhận được bản cập nhật trong 4 năm, một khoảng thời gian ngắn hơn so với thông lệ của Apple. Nguyên nhân là do chip của chúng tương tự như chip trong Apple Watch Series 6, dẫn đến việc tất cả đều ngừng nhận hỗ trợ cùng một lúc.

Mặc dù đây là tin không vui cho người dùng các thiết bị này, nhưng cần lưu ý rằng chúng vẫn sẽ hoạt động tốt như hiện tại. Hơn nữa, Apple thường phát hành một số bản cập nhật bảo mật cho các phiên bản hiện tại trong suốt năm tới. Do đó, mặc dù các bản cập nhật lớn sẽ ngừng sau tháng 9, các thiết bị vẫn sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật cần thiết.