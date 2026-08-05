Apple vừa đạt được thành tựu không tưởng trên thị trường smartphone

Theo số liệu của Counterpoint Research, giá bán trung bình smartphone tăng mạnh đã giúp nhiều hãng cải thiện doanh thu. Trong đó, Apple tiếp tục dẫn đầu với gần một nửa doanh thu toàn ngành.

Doanh thu toàn thị trường tăng lên mức kỷ lục

Thông thường, khi giá thiết bị tăng, nhu cầu mua sắm sẽ có xu hướng giảm. Điều này đã diễn ra trên thị trường smartphone trong quý II/2026 khi nhiều nhà sản xuất đồng loạt điều chỉnh giá bán do chi phí linh kiện và sản xuất tăng.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới của Counterpoint Research, doanh thu của ngành smartphone toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026 vẫn đạt mức cao nhất từng được ghi nhận trong quý II.

Cụ thể, tổng doanh thu của toàn thị trường đạt 109 tỷ USD, bất chấp lượng smartphone xuất xưởng giảm 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá bán trung bình (Average Selling Price - ASP) trên toàn cầu tăng mạnh 17% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đủ lớn để bù đắp sự sụt giảm về số lượng máy bán ra.

Đối với người tiêu dùng, điều này đồng nghĩa chi phí sở hữu smartphone ngày càng cao, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Trong khi đó, với các nhà sản xuất, doanh thu không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản lượng mà ngày càng gắn với khả năng bán được những mẫu điện thoại có giá trị cao hơn.

Apple chiếm 49% doanh thu toàn ngành, giá bán trung bình gần chạm mốc 1.000 USD

Apple tiếp tục là hãng smartphone tạo ra doanh thu lớn nhất thế giới trong quý II/2026.

Tỷ lệ doanh thu của Apple cao hơn nhiều so với các thương hiệu khác.

Theo Counterpoint Research, doanh thu từ iPhone tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng chung của nhiều "đối thủ".

Đáng chú ý, Apple chiếm tới 49% tổng doanh thu smartphone toàn cầu, tức gần một nửa trong tổng số 109 tỷ USD doanh thu của cả ngành. Đây cũng là mức cao nhất của Apple trong các quý II từ trước đến nay.

Một trong những yếu tố giúp Apple duy trì vị thế là khả năng giữ ổn định giá bán sản phẩm. Điều này giúp hãng tiếp tục duy trì biên lợi nhuận cao mà không phải phụ thuộc vào việc bán số lượng thiết bị lớn hơn.

Về giá bán trung bình, Apple tiếp tục bỏ xa phần còn lại của thị trường. ASP của iPhone trong quý II/2026 đạt 946 USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao gấp hơn hai lần mức 400 USD của toàn thị trường smartphone.

Đối với người dùng, điều này cho thấy Apple vẫn tập trung mạnh vào phân khúc cao cấp - khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các dòng sản phẩm như iPhone Pro và Pro Max.

Samsung tăng doanh thu nhưng khoảng cách với Apple vẫn rất lớn

Samsung cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý II/2026. Doanh thu từ smartphone Galaxy tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 16% doanh thu toàn thị trường. Khác với Apple, Samsung đồng thời ghi nhận mức tăng về lượng máy xuất xưởng, cho thấy hãng vẫn duy trì lợi thế ở nhiều phân khúc giá.

Giá bán trung bình của điện thoại Samsung thấp hơn rất nhiều so với iPhone.

Tuy nhiên, Counterpoint Research cho biết, giá bán trung bình của điện thoại Samsung gần như không thay đổi trong quý vừa qua.

ASP của smartphone Samsung hiện ở mức khoảng 270 USD, thấp hơn rất nhiều so với 946 USD của Apple và cũng thấp hơn mức trung bình toàn thị trường là 400 USD.

Nguyên nhân chủ yếu là doanh số của Samsung vẫn phụ thuộc lớn vào dòng Galaxy A thuộc phân khúc phổ thông và tầm trung trong khi các mẫu Galaxy S cao cấp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

Điều này giúp Samsung duy trì thị phần rộng nhưng đồng thời khiến doanh thu trên mỗi thiết bị thấp hơn đáng kể so với Apple.

Apple sẽ vượt Samsung về số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng.

Bên cạnh Samsung, Oppo hiện đứng thứ ba toàn cầu về doanh thu smartphone. Vivo và Xiaomi cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Tuy nhiên, cả Oppo, Vivo và Xiaomi đều ghi nhận doanh thu giảm dù giá bán trung bình tăng. Điều này cho thấy mức tăng giá chưa đủ bù đắp sự sụt giảm về sản lượng bán ra.

Theo các chuyên gia, xu hướng này có thể buộc các hãng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tập trung vào phân khúc cao cấp hoặc điều chỉnh danh mục sản phẩm nhằm cải thiện biên lợi nhuận trong thời gian tới.