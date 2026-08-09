Apple tiếp tục thống trị thị phần điện thoại thông minh cao cấp

Apple chiếm 23% tổng lượng smartphone bán ra trên toàn cầu và thu về 49% tổng lợi nhuận. Bản thân hãng đã là một "gã khổng lồ" nhưng khi xét riêng phân khúc smartphone giá trên 600 USD (khoảng 15,7 triệu đồng), Apple là đơn vị dẫn đầu tuyệt đối về thị phần.

iPhone 17 Pro.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, Apple nắm giữ 65% thị trường smartphone cao cấp toàn cầu. Hãng đạt mức tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2026 nhưng vẫn thấp hơn so với mức 74% ghi nhận vào năm 2022.

Sự sụt giảm kể từ năm 2022 có thể bắt nguồn từ việc smartphone cao cấp của Trung Quốc ngày càng trở nên phổ biến. Khi đứng trước lựa chọn giữa iPhone và smartphone của Huawei, Xiaomi hay Oppo, người tiêu dùng Trung Quốc thường ưu tiên chọn thương hiệu nội địa.

Dù vậy, Apple vẫn nắm giữ phần lớn thị trường smartphone toàn cầu với 65%, theo sau là Samsung với 19%. Các nhà sản xuất smartphone (OEM) khác chiếm 16% còn lại.

Thị phần smartphone cao cấp của các thương hiệu qua thời gian.

Nhìn chung, thị trường smartphone cao cấp đã tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2026 và chiếm tỷ trọng kỷ lục 29% trên toàn thị trường. Tình trạng thiếu hụt RAM toàn cầu làm tăng chi phí sản xuất đã đẩy nhiều mẫu smartphone vào phân khúc cao cấp, đồng thời việc tăng giá các dòng máy cấp thấp cũng thúc đẩy khách hàng chuyển sang các mẫu smartphone cao cấp hơn.

Báo cáo cho thấy, những xu hướng này là lý do khiến các nhà sản xuất smartphone ngày càng chú trọng vào các giải pháp hỗ trợ tài chính. Samsung gần đây đã ra mắt thẻ Galaxy Card, Apple giới thiệu chương trình Apple Upgrade.

Giá thu cũ đổi mới cũng đã tăng lên, bao gồm cả iPhone. Tất cả các động thái này đều nhằm mục đích thu hút những khách hàng vốn có xu hướng giữ lại thiết bị đắt tiền lâu hơn, khuyến khích họ nâng cấp sớm hơn bất chấp việc tăng giá.

Mùa thu năm nay hứa hẹn sẽ rất thú vị khi mọi yếu tố đang tạo ra những thách thức đáng kể. Doanh số iPhone 18 Pro có thể bị hạn chế do tình trạng thiếu hụt RAM, "Nhà Táo" cũng đang cố gắng bán ra toàn bộ số lượng iPhone 17 sản xuất được.

Vấn đề không nằm ở nhu cầu mà là nguồn cung bị kìm hãm bởi sự bất ổn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Người tiêu dùng đang chịu ảnh hưởng từ những bất ổn kinh tế nhưng vẫn đi kèm nhiều hỗ trợ tài chính.