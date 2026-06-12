Với iOS 27, Apple ngầm ám chỉ những bước đi tranh cãi trên iPhone 18?

Việc tăng giá thiết bị lưu trữ toàn cầu sẽ ảnh hưởng không chỉ đến các nhà sản xuất Android mà còn đến cả Apple. Dù có lợi thế trong việc đàm phán giá với các đối tác, Apple cũng đang phải đối mặt với thách thức này. Các chuyên gia phân tích cho biết, Apple đang xem xét việc tăng giá cho mẫu iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 sẽ trang bị 12 GB RAM, nhưng công nghệ màn hình sẽ kém hơn tiền nhiệm?

Bên cạnh đó, Apple có kế hoạch nâng cấp RAM của iPhone 18 tiêu chuẩn lên 12 GB, tăng từ 8 GB trên iPhone 17. Tuy nhiên, do áp lực về kiểm soát chi phí, hãng đã quyết định hạ cấp tấm nền M14, một vật liệu phát quang hàng đầu của Samsung, xuống tấm nền M12+. Tấm nền M14 nổi bật với hiệu suất phát quang và khả năng tiết kiệm điện năng, trong khi tấm nền M12+ đã được sử dụng trong các mẫu như iPhone 14 Pro và Galaxy S23 cách đây 4 năm, vốn có hiệu năng hiển thị kém hơn.

Apple đưa ra quyết định này dựa trên nhiều yếu tố. Tại sự kiện WWDC 2026, hãng nhấn mạnh rằng bộ nhớ lớn hơn là yếu tố quan trọng để hỗ trợ các tính năng AI tiên tiến và kéo dài tuổi thọ thiết bị. Với việc iPhone 17 chỉ được trang bị 8 GB RAM, thiết bị này không thể chạy các mô hình AI mạnh mẽ nhất của Apple. Do đó, việc trang bị 12 GB RAM cho toàn bộ dòng iPhone 18 trở thành một yêu cầu cần thiết để thích ứng với hệ sinh thái AI.

Tất cả nhằm phục vụ các tính năng mới trên Apple Intelligence và duy trì giá bán.

Đồng thời, trước áp lực về chi phí, Apple dự định tăng giá cho phiên bản iPhone 18 Pro Max, trong khi phiên bản tiêu chuẩn sẽ tập trung vào việc giảm chi phí phần cứng màn hình nhằm phục vụ người dùng nhạy cảm về giá. Đây là một chiến lược nhằm tối ưu hóa nguồn lực, không chỉ đơn thuần là cắt giảm chất lượng.

Ngoài bộ nhớ và màn hình, các thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trang bị chip A20 2nm của TSMC, chip xử lý băng tần 5G C2 do Apple tự phát triển và chip không dây N2. Việc tối ưu hóa hiệu suất năng lượng của các chip này sẽ giúp bù đắp cho mức tiêu thụ điện năng do việc giảm chất lượng màn hình.