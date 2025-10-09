Tiết kiệm gần 10 triệu, vẫn có smartphone mạnh không kém iPhone 17

Với những cải tiến nổi bật như màn hình ProMotion, camera selfie Center Stage, pin lớn hơn và sạc nhanh, iPhone 17 gần như đạt được tính năng và hiệu năng tương đương với phiên bản Pro, trở thành một trong những mẫu iPhone cơ bản ấn tượng nhất trong những năm gần đây.

Đặc biệt, với mức giá từ 24,99 triệu đồng với bộ nhớ 256 GB, cao gấp đôi so với bản tiêu chuẩn năm ngoái, iPhone 17 trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng chi một khoản tiền lớn cho một chiếc smartphone. Nếu có ngân sách hạn chế, thị trường hiện có nhiều lựa chọn thay thế chất lượng. Từ các thiết bị Android mới đến những chiếc iPhone thế hệ cũ vẫn mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời, dưới đây là những gợi ý hàng đầu mà người dùng có thể tham khảo.

iPhone 16

iPhone 16 là một lựa chọn hợp lý nếu người dùng không muốn chi quá nhiều cho iPhone 17. Sau khi iPhone 17 ra mắt, iPhone 16 đã được giảm giá và hiện có giá khoảng từ 18,99 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Mặc dù chênh lệch giá không lớn, nhưng người dùng vẫn tiết kiệm được 6 triệu đồng.

iPhone 16 có giá khoảng từ 18,99 triệu đồng.

Mẫu máy này sở hữu chip Apple A18 mạnh mẽ và hệ thống camera kép ấn tượng, cùng với màn hình OLED cho hình ảnh sống động. Mặc dù không có tấm nền ProMotion 120Hz, nhưng người dùng sẽ không cảm thấy thiếu sót nếu chưa từng trải nghiệm tần số quét cao. iPhone 16 cũng hỗ trợ sạc không dây MagSafe và Wi-Fi 7, mặc dù người dùng sẽ không có pin lớn hơn và camera selfie Center Stage như trên iPhone 17.

iPhone 15 Pro likenew

Nếu thực sự muốn trải nghiệm màn hình ProMotion, iPhone 15 Pro likenew (hay đã qua sử dụng) là một lựa chọn tuyệt vời. Mẫu máy này không chỉ có màn hình 120Hz mà còn được trang bị camera tele bổ sung và khung titan - những tính năng mà iPhone 17 không có.

iPhone 15 Pro cũ có giá khoảng từ 18,49 triệu đồng.

Với chip A17 Pro mạnh mẽ và các tùy chọn kết nối tuyệt vời, iPhone 15 Pro cũ mang đến trải nghiệm iOS 26 tương tự với sự hỗ trợ của Apple Intelligence. Người dùng có thể tìm mua iPhone 15 Pro cũ tại cửa hàng di động với chế độ bảo hành vài tháng, thậm chí cả năm đối với gói bảo hành mở rộng.

Hiện tại, giá iPhone 15 likenew tại Việt Nam rơi vào khoảng từ 18,49 triệu đồng. Tuy nhiên, một nhược điểm là pin của iPhone 15 Pro nhỏ hơn so với iPhone 17, với khả năng phát video lên đến 23 giờ (pin mới 100%), trong khi iPhone 17 có thể phát video lên đến 30 giờ.

iPhone 16e

iPhone 16e là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn gắn bó với hệ sinh thái Apple nhưng có ngân sách hạn chế. Là phiên bản kế nhiệm của iPhone SE 3, iPhone 16e không phải là chiếc điện thoại sở hữu nhiều tính năng nhất, nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cơ bản với chip A18 mạnh mẽ tương tự như iPhone 16.

iPhone 16e có giá khoảng từ 15,39 triệu đồng.

Chiếc điện thoại này còn có màn hình OLED đẹp mắt, thời lượng pin ấn tượng và camera đơn đáng tin cậy. Mặc dù thiết kế của máy rất đẹp, nhưng sự thiếu hụt về màu sắc là một điểm trừ nhỏ. Với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 15,39 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, iPhone 16e vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt khi nó sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ phần mềm từ Apple trong thời gian dài.

Galaxy S25 FE

Khi mà các flagship Android ngày càng đắt đỏ, việc tìm kiếm một chiếc điện thoại tầm trung với trải nghiệm tương tự như flagship là điều không dễ dàng. Galaxy S25 FE là một trong những sản phẩm mới nhất của Samsung mà người dùng đáng xem nếu không ngại hệ sinh thái Android.

Galaxy S25 FE có giá khoảng từ 14,39 triệu đồng.

Với mức giá khoảng từ 14,39 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, người dùng nhận được một smartphone sở hữu thiết kế thanh lịch, chip xử lý mạnh mẽ và màn hình OLED LTPO với tần số quét 120 Hz tương tự như iPhone 17, mặc dù độ sáng không bằng. Điểm nổi bật của Galaxy S25 FE là cụm ba camera sau, bao gồm camera siêu rộng và camera tele. Bên cạnh đó, Galaxy S25 FE còn có viên pin dung lượng lớn 4.900 mAh và hỗ trợ sạc có dây 45W, tuy nhiên hiệu suất pin không thực sự ấn tượng, vì vậy người dùng nên chuẩn bị bộ sạc hoặc sạc dự phòng.

Với những lựa chọn đa dạng này, người tiêu dùng có thể tìm thấy một chiếc smartphone phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình mà không cần phải chi quá nhiều cho iPhone 17.