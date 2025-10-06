Phiên bản iPhone 17 256 GB lộ điểm yếu ít ai ngờ tới

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không phải trả thêm 100 USD (ở Việt Nam là 3 triệu đồng) cho việc nâng cấp dung lượng như năm ngoái. Hơn nữa, tất cả các mẫu iPhone 17 và iPhone Air đều có dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 256 GB, điều này mang lại lợi ích lớn cho người dùng.

Người dùng có lý do để chọn iPhone 17 hoặc Air có bộ nhớ trong 512 GB trở lên.

Mặc dù iPhone Air 256 GB có giá 999 USD (Việt Nam là 31,99 triệu đồng) và không có bản tiền nhiệm, mức giá này tương đương với iPhone 16 Plus khi ra mắt năm ngoái. Tuy nhiên, một báo cáo từ The Mac Observer cho biết, các mẫu iPhone 17 với dung lượng 256GB có bộ nhớ flash chậm hơn so với các phiên bản 512 GB trở lên. Theo YouTuber DirectorFeng, hiệu suất lưu trữ của các mẫu 256 GB chỉ đạt từ 90.000 đến 100.000 điểm trong bài kiểm tra AnTuTu, trong khi các phiên bản 512 GB và 1 TB đạt khoảng 150.000 điểm.

Một vấn đề khác mà người dùng iPhone cần lưu ý là tốc độ truyền dữ liệu qua cổng USB-C. iPhone 17 và Air tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ tốc độ USB 2.0, giới hạn ở mức 480 MB/giây, trong khi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max hỗ trợ tốc độ USB 3.0, lên đến 10 GB/giây.

Người dùng iPhone 17 có nên lo lắng?

Mặc dù tốc độ lưu trữ của phiên bản 256 GB có thể thấp hơn, người dùng không cần quá lo lắng về hiệu suất tổng thể. Các mẫu iPhone 17 được trang bị chip A19 và A19 Pro mới nhất, cùng RAM 8 GB và 12 GB cho hiệu suất nhanh hơn so với các thế hệ trước. Theo các bài đánh giá, iPhone 17 mới vẫn hoạt động mượt mà và hiệu quả.

Điểm hiệu năng của iPhone 17 và Air được thực hiện bởi DirectorFeng.

Trong các bài kiểm tra, iPhone 17 256 GB đạt tốc độ đọc và ghi lần lượt là 1.653,2 MB/giây và 1.749,3 MB/giây, gần bằng một số SSD di động như Samsung T9. Trong khi đó, iPhone Air 256 GB đạt điểm cao hơn với tốc độ đọc và ghi lần lượt là 3.246,7 MB/giây và 4.195,5 MB/giây, nhanh hơn cả MacBook Air M3.

DirectorFeng cũng lưu ý rằng việc thay thế bộ nhớ iPhone không được Apple hỗ trợ và hầu hết các cửa hàng sửa chữa cũng không cung cấp dịch vụ này. Vì vậy, nếu muốn tốc độ bộ nhớ cao hơn, cách tốt nhất là người dùng nên chọn phiên bản có bộ nhớ trong 512 GB trở lên.