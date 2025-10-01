iPhone 17 Pro bị chê “trầy như đồ rẻ tiền”, dân mạng cười ầm với cách giải quyết

Tuy nhiên, sức hút của iPhone 17 series không diễn ra hoàn toàn suôn sẻ khi dòng sản phẩm mới của Apple gặp phải một số vấn đề, nổi bật nhất là hiện tượng có tên gọi “ScratchGate” trên các mẫu Pro.

Nhiều iPhone 17 Pro được ghi nhận có vết trầy xước ngay tại cửa hàng Apple.

Người tiêu dùng đã phát hiện ra rằng các mẫu iPhone 17 Pro trưng bày tại các cửa hàng bán lẻ của Apple dễ bị trầy xước, dẫn đến việc hashtag #ScratchGate nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mặt kính và khung nhôm của iPhone 17 Pro có vẻ dễ bị trầy xước.

Các chuyên gia tháo lắp nổi tiếng như JerryRigEverything và iFixit đã chỉ ra rằng mô-đun camera sau có thể dễ bị móp méo do các góc sắc nhọn. Mặc dù các bài kiểm tra thả rơi cho thấy iPhone 17 Pro có độ bền tương đối tốt, nhưng khung nhôm vẫn có thể bị trầy xước và móp méo.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có giải pháp chính thức nào được đưa ra, nhưng thông tin từ Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đã yêu cầu nhân viên cửa hàng vệ sinh mặt lưng của các thiết bị demo thường xuyên hơn bằng dung dịch muối pha loãng. Apple không nêu chi tiết về loại dung dịch muối nào nên sử dụng để vệ sinh iPhone 17 Pro, nhưng trước đó công ty khẳng định những vết trầy xước trong ngày đầu mở bán không phải là xết xước thực sự, mà là bụi bẩn từ chân đế MagSafe.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng không nên lạm dụng dung dịch muối khi làm sạch bề mặt nhôm của loạt iPhone 17 Pro.

Để ngăn ngừa tình trạng này, một số cửa hàng đã bắt đầu sử dụng vòng silicon quanh mép chân đế MagSafe. Một người dùng có tên Dylan McDonald cho biết đã thử nghiệm pha nước với muối biển để làm sạch vết bẩn trên iPhone 17 Pro của mình và thực sự ghi nhận phương pháp này có hiệu quả.

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể tự thực hiện quy trình này tại nhà, tuy nhiên không có gì đảm bảo thành công. Hơn nữa, dung dịch muối có thể ăn mòn nhôm, vì vậy người dùng không nên lạm dụng. Giải pháp tốt nhất vẫn là sử dụng ốp lưng cho những chiếc iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đắt tiền. Nếu điện thoại đã bị trầy xước, người dùng nên cân nhắc mang máy đến cửa hàng Apple để được tư vấn giải pháp khắc phục phù hợp.