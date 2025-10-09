Hé lộ loạt thay đổi “nhỏ nhưng chất” trên iPhone nhờ iOS 26.1

iOS 26.1 là bản cập nhật lớn đầu tiên kể từ khi iOS 26 chính thức ra mắt hồi tháng 9 với hứa hẹn cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu suất tổng thể. Dưới đây là một số tính năng chính sẽ được Apple trang bị cho iOS 26.1 khi phiên bản này chính thức phát hành.

Nhiều tính năng mới hấp dẫn có trong iOS 26.1.

Nút báo thức được làm mới giảm nguy cơ chạm nhầm

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở ứng dụng Đồng hồ. Thay vì nút bấm nhỏ như trước, nút hủy báo thức trong iOS 26.1 beta 2 nay được thiết kế lại dưới dạng thanh trượt, giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn, đặc biệt là vào buổi sáng khi vừa tỉnh giấc.

Ngoài ra, nút “Báo lại” và “Dừng” cũng được mở rộng nhằm giảm khả năng nhấn nhầm - vấn đề mà nhiều người dùng iPhone từng phàn nàn ở các phiên bản trước.

Thay đổi bố cục trong phần Cài đặt

Apple tiếp tục thử nghiệm thiết kế giao diện mới trong mục Cài đặt của iPhone. Một số mục được căn trái thay vì căn giữa như trước, điều này mang lại cảm giác quen thuộc hơn với cách bố trí của macOS. Hiện chưa rõ đây có phải là thay đổi chính thức hay chỉ là thử nghiệm nội bộ trong giai đoạn beta.

Người dùng có thể tải về bản cập nhật này khi thiết lập tài khoản ở dạng nhà phát triển.

Thư mục màn hình chính trông hiện đại hơn

Các thư mục trên màn hình chính của iPhone cũng được tinh chỉnh nhẹ với iOS 26.1. Khi mở thư mục, tên thư mục được căn trái và chữ in đậm hơn giúp dễ đọc hơn trên nền sáng hoặc tối. Tuy vậy, một số người dùng thử nghiệm cho rằng bố cục mới có thể cần thêm thời gian để làm quen.

Bên cạnh đó, Apple cũng mang đến một số thay đổi nhỏ khác cho người dùng iOS 26.1, bao gồm:

- Lịch: Apple đã loại bỏ các thay đổi về màu sắc từng xuất hiện trong bản beta đầu tiên.

- Liquid Glass: Hiệu ứng thị giác đặc trưng tiếp tục được tinh chỉnh mượt mà hơn trên các menu.

- Tính năng “Slide Over”: Cho phép dùng hai ứng dụng cùng lúc trên iPad mà không cần bật chế độ đa nhiệm mới, mặc dù đây là tính năng của iPadOS 26.

iOS 26.1 mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn.

Theo dự đoán từ các nguồn tin, iOS 26.1 có thể được Apple phát hành chính thức vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Phiên bản này tập trung vào việc tối ưu hiệu năng, sửa lỗi còn tồn đọng, đồng thời thử nghiệm giao diện mới cho một số ứng dụng cốt lõi.

Dù không phải bản cập nhật lớn về tính năng, iOS 26.1 cho thấy Apple đang tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm người dùng dựa trên phản hồi thực tế từ cộng đồng, điều mà các bản beta trước đây chưa làm được.