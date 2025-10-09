Danh sách những thiết bị Galaxy vừa nhận được bản cập nhật One UI 8

Samsung tiếp tục thể hiện tốc độ cập nhật phần mềm đáng kinh ngạc khi chính thức phát hành phiên bản One UI 8 ổn định, dựa trên nền tảng Android 16, cho bốn mẫu điện thoại Galaxy. Đáng chú ý, người dùng bộ đôi điện thoại gập cao cấp Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 tại khu vực Châu Á đã bắt đầu nhận được bản cập nhật này.

Theo thông báo mới nhất, Samsung đã mở rộng danh sách các thiết bị được trải nghiệm One UI 8 chính thức, bao gồm hai mẫu flagship là Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 và hai mẫu máy tầm trung là Galaxy M36, Galaxy F36.

Trong đó, người dùng Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 tại các thị trường Châu Á, Châu Phi và Châu Âu là những người đầu tiên nhận được tin vui. Bản cập nhật có dung lượng khá lớn với hơn 3 GB, đi kèm bản vá bảo mật Android mới nhất tháng 10/2025.

- Galaxy Z Fold4: Phiên bản firmware là F936BXXUAIYIF.

- Galaxy Z Flip4: Phiên bản firmware là F721BXXUAIYIF.

Galaxy Z Flip4 đón bản cập nhật chính thức của One UI 8.

Việc triển khai tại Châu Á cho thấy người dùng tại Việt Nam có thể sẽ sớm nhận được thông báo cập nhật trong vài ngày tới. Đối với người dùng Galaxy M36 và Galaxy F36, bản cập nhật One UI 8 ổn định hiện đang được tung ra tại thị trường Ấn Độ. Bản cập nhật này có dung lượng khoảng 2,3 GB và đi kèm bản vá bảo mật Android tháng 9/2025.

Galaxy M36: Phiên bản firmware là M366BXXUZBYI3.

Galaxy F36: Phiên bản firmware là E366BXXU2BYI4.

Điện thoại tầm trung Galaxy M36 cũng chính thức nhận được One UI 8.

Bản cập nhật One UI 8 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cải tiến về giao diện, tối ưu hóa hiệu năng, tăng cường bảo mật và bổ sung các tính năng thông minh mới dựa trên nền tảng Android 16.

Người dùng các thiết bị nói trên có thể kiểm tra cập nhật bằng cách vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt. Do dung lượng bản cập nhật khá lớn, bạn nên sử dụng kết nối Wi-Fi để quá trình tải về được ổn định.