iPhone 17 định nghĩa lại tính năng phổ biến của thế giới smartphone

Các mẫu iPhone thế hệ mới (iPhone 17 series và iPhone Air) đã gây ấn tượng mạnh với khả năng chụp ảnh selfie sắc nét và đẹp mắt, đặc biệt trong chế độ chân dung. Một trong những cải tiến đáng chú ý là cảm biến hình vuông mới cho phép tự động chuyển đổi giữa chế độ dọc và ngang mà không làm mất đi chất lượng hình ảnh.

iPhone 17 sử dụng cảm biến hình vuông cho camera selfie giúp việc chụp selfie thêm hấp dẫn.

Camera trước của iPhone 17 không chỉ được trang bị cảm biến lớn nhất từng có trên iPhone mà còn được cải tiến từ cảm biến hình chữ nhật 4:3 truyền thống sang cảm biến 1:1, hay cảm biến vuông (Center Stage). Điều này giúp camera có khả năng ghi lại thông tin tốt hơn, bất kể người dùng cầm máy theo hướng nào. Quá trình cắt ảnh cũng được tự động điều chỉnh thông minh giúp tăng chiều rộng khung hình khi có nhiều người trong ảnh.

Khi kích hoạt camera selfie trên iPhone 17 và iPhone Air, người dùng sẽ thấy một nút mới cho phép chuyển đổi giữa chế độ dọc và ngang mà không cần phải lật máy. Điều này giúp họ có thể cầm máy theo cách thoải mái nhất, thường là theo chiều dọc. iPhone sẽ sử dụng AI để nhận diện khuôn mặt và tự động điều chỉnh chế độ chụp ảnh cho phù hợp với tất cả mọi người trong khung hình.

Ngoài ra, camera trước của iPhone 17 và iPhone Air mang đến độ phân giải 18 MP, kết hợp ống kính có 6 thấu kính thay vì 5 giúp cải thiện chất lượng và độ sắc nét cho cả ảnh và video. Kết quả là, camera trước trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai thường xuyên sử dụng iPhone để gọi video hoặc quay video.

Giờ đây người dùng không phải cầm điện thoại theo chiều ngang để chụp selfie nữa.

Tất cả các mẫu iPhone 17, bao gồm cả iPhone Air, đều hỗ trợ quay video 4K HDR với Dolby Vision, trong khi iPhone 17 Pro có khả năng quay video 4K ProRes ở tốc độ 60 khung hình/giây bằng camera trước. Những tính năng này chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt cho thế hệ iPhone mới.

Với những cải tiến mà Apple mang đến loạt iPhone mới, không ngạc nhiên nếu các nhà sản xuất điện thoại Android sẽ áp dụng cảm biến selfie tương tự trong các sản phẩm của họ trong tương lai không xa.