Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Viettel, VNPT đang ứng cứu ra sao?

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), đêm 6/11 và ngày 7/11 đã xảy ra mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Nội,... gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất. Điện lưới mất diện rộng trên địa bàn Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên ảnh hưởng đến hoạt động các trạm BTS, thậm chí lũ lụt gây đứt một số tuyến cáp quang.

Hình ảnh ngập lụt kinh hoàng ở Thái Nguyên. (Ảnh: Sức khỏe đời sống)

Viettel kích hoạt kịch bản ứng cứu mức cao nhất

Trước tình hình đó, nhà mạng Viettel cho biết, họ đã huy động lực lượng và trang thiết bị đặc biệt, ứng cứu xuyên đêm để duy trì thông tin liên lạc, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng tại Thái Nguyên.

Cụ thể, Viettel đã nhanh chóng kích hoạt kế hoạch ứng cứu theo kịch bản cao nhất. Hơn 300 nhân sự từ các tỉnh lân cận, trong đó có lực lượng tinh nhuệ từ các Tổng Công ty đã được huy động đến Thái Nguyên ngay trong đêm 6/10.

Hiện, Viettel đang trang bị 50 thuyền/xuồng để vận chuyển xăng dầu cho trạm BTS bị cô lập, hàng chục thiết bị bay không người lái (drone) thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vận tải thiết bị và xăng dầu vào điểm ngập lụt, sạt lở không thể tiếp cận bằng đường bộ. Bên cạnh đó, Viettel triển khai điện thoại vệ tinh, bộ đàm, nhiều xe phát sóng cơ động, 100 máy phát điện và 1.000 ắc quy.

Song song với khắc phục hạ tầng, Viettel đã triển khai chính sách hỗ trợ cho khách hàng tại vùng bị ảnh hưởng. Tập đoàn cộng 20.000 đồng vào tài khoản cho 48.000 thuê bao tại Thái Nguyên chịu ảnh hưởng lũ Đồng thời, Viettel tặng thêm 50% lưu lượng cho gói ST15K, 5G30 với 79.000 thuê bao; và tặng 50% thẻ nạp đầu tiên (20% dùng thoại, 30% data) cho 98.000 thuê bao.

"Trong thực tế hiện trường, bất chấp mưa to, lũ dâng, đội ngũ kỹ thuật Viettel vẫn kiên trì bám trụ tại những điểm nóng để kiểm tra, nối lại nguồn điện, thay ắc quy, phát sóng dự phòng. Các thuyền nhỏ, drone và xe chuyên dụng được phối hợp chặt chẽ để tiếp cận khu trạm bị ngập sâu, bất chấp địa hình trơn trượt, đường sạt lở", Viettel cho biết.

"Chặng đường phía trước vẫn còn khó khăn, mưa vẫn tiếp diễn và lũ có thể kéo dài vài ngày. Viettel cam kết tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo “mạch máu thông tin” không bị đứt gãy, phục vụ người dân trong tình thế nguy cấp", Viettel cho biết thêm.

VNPT Thái Nguyên, Cao Bằng "gồng mình" chống lũ sau bão

Trong khi đó, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai VNPT Thái Nguyên cho biết, họ đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bổ sung nhiên liệu cho máy phát điện, đảm bảo an toàn cho các thiết bị viễn thông.

Lực lượng này trực 24/7, được phân công tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng triển khai phương án “4 tại chỗ”. VNPT Thái Nguyên đã chủ động tăng cường các máy phát điện dự phòng tại nút mạng trung tâm, nhân lực ứng trực chủ động triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng khi cả thành phố Thái Nguyên ngập chìm trong biển nước.

"Trong mưa lũ, các nhân viên kỹ thuật VNPT Thái Nguyên đã không quản ngại hiểm nguy, lội nước lũ, điều chuyển máy nổ, kê kích thiết bị, thay thế dây thuê bao hỏng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác cứu hộ và chỉ đạo.

Đến thời điểm này, tại các khu vực khác trên địa bàn Thái Nguyên thông tin liên lạc di động cơ bản được đảm bảo đến các trung tâm xã/phường đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương", đại diện VNPT nói.

Các nhân viên kỹ thuật VNPT Thái Nguyên triển khai công tác ứng cứu mạng lưới trong mưa lũ.

Bên cạnh đó, VNPT Thái Nguyên đã ưu tiên băng thông cho các đường dây nóng, cung cấp thông tin thời tiết, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. VNPT Thái Nguyên cũng tăng cường nhân sự tại các điểm giao dịch để cung cấp sim và hỗ trợ khách hàng sạc pin miễn phí, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong thời điểm khó khăn.

Còn tại Cao Bằng, hai cơn bão lớn liên tiếp trong một tuần đã làm đứt một số tuyến cáp, mất điện lưới diện rộng và mất tín hiệu kết nối khoảng 10.000 thuê bao Internet. Trước tình hình đó, lực lượng ứng cứu của VNPT Cao Bằng đã và đang thực hiện ứng cứu 24/24, khắc phục sự cố tại các điểm đứt truyền dẫn.

"Cùng với sự chủ động của VNPT địa bàn, Tập đoàn VNPT đã sẵn sàng nguồn lực với 500 nhân lực cùng phương tiện, máy nổ, vật tư. Ngay sáng 8/10, VNPT đã tăng cường lực lượng hỗ trợ triển khai phương án vận chuyển nhiên liệu song song với các giải pháp tối ưu nguồn điện cho các thiết bị quan trọng", đại diện VNPT thông tin.

Bên cạnh đó, VNPT đã sẵn sàng các thiết bị thông tin vệ tinh Inmsarsat phục vụ thông tin chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo các địa phương, đồng thời chủ động phối hợp các nhà mạng thực hiện roaming dịch vụ.