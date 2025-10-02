Đâu là sự khác biệt giữa iPhone 17, iPhone 16 và iPhone 15

Mặc dù Apple chủ yếu tập trung vào những bản cao cấp hơn, iPhone 17 cũng nhận được nhiều cải tiến quan trọng. Điều này khiến nhiều người đang đặt câu hỏi rằng nếu đang sở hữu iPhone thế hệ trước và đang phân vân có nên nâng cấp hay không, dưới đây là những điểm nổi bật mà người dùng có thể so sánh giữa iPhone 17 với iPhone 16/16 Plus và iPhone 15/15 Plus.

iPhone 17 iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 15 iPhone 15 Plus Màn hình 6,3 inch 2.622 x 1.206, độ sáng tối đa 3.000 nits, Dynamic Island, 120Hz ProMotion, Always-On, Ceramic Shield 2 6,1 inch 2.556 x 1.179, độ sáng tối đa 2.000 nits, Dynamic Island, 60Hz, Ceramic Shield 6,7 inch 2.796 x 1.290, độ sáng tối đa 2.000 nits, Dynamic Island, 60Hz, Ceramic Shield 6,1 inch 2.556 x 1.179, độ sáng tối đa 2.000 nits, Dynamic Island, 60Hz, Ceramic Shield 6,7 inch 2.796 x 1.290, độ sáng tối đa 2.000 nits, Dynamic Island, 60Hz, Ceramic Shield Khung máy Nút điều khiển camera bằng nhôm Nút điều khiển camera bằng nhôm Nút điều khiển camera bằng nhôm Công tắc tắt tiếng bằng nhôm Công tắc tắt tiếng bằng nhôm Bộ xử lý A19 6 nhân, GPU 5 nhân, Neural Engine 16 nhân, dò tia được tăng tốc phần cứng A18 6 nhân, GPU 5 nhân, Neural Engine 16 nhân, dò tia được tăng tốc phần cứng A18 6 nhân, GPU 5 nhân, Neural Engine 16 nhân, dò tia được tăng tốc phần cứng A16 Bionic 6 nhân, GPU 5 nhân, Neural Engine 16 nhân A16 Bionic 6 nhân, GPU 5 nhân, Neural Engine 16 nhân RAM 8 GB 8 GB 8 GB 6 GB 6 GB Bộ nhớ trong 256/512 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB Camera chính 48 MP Fusion + 48 MP Fusion siêu rộng OIS dịch chuyển cảm biến, động cơ quang học, chụp ảnh phong cách, Smart HDR 5 48 MP Fusion + 12 MP Fusion siêu rộng OIS dịch chuyển cảm biến, động cơ quang học, chụp ảnh phong cách, Smart HDR 5 48 MP Fusion + 12 MP Fusion siêu rộng OIS dịch chuyển cảm biến, động cơ quang học, chụp ảnh phong cách, Smart HDR 5 48 MP Fusion + 12 MP Fusion siêu rộng OIS dịch chuyển cảm biến, động cơ quang học, chụp ảnh phong cách, Smart HDR 5 48 MP Fusion + 12 MP Fusion siêu rộng OIS dịch chuyển cảm biến, động cơ quang học, chụp ảnh phong cách, Smart HDR 5 Camera trước 18 MP Center Stage 12 MP f/1.9 12 MP f/1.9 12 MP f/1.9 12 MP f/1.9 Kết nối 5G, Wi-Fi 7, Thread, Bluetooth 6, SOS khẩn cấp qua vệ tinh, phát hiện va chạm 5G, Wi-Fi 7, Thread, Bluetooth 5.3, SOS khẩn cấp qua vệ tinh, phát hiện va chạm 5G, Wi-Fi 7, Thread, Bluetooth 5.3, SOS khẩn cấp qua vệ tinh, phát hiện va chạm 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, SOS khẩn cấp qua vệ tinh, phát hiện va chạm 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, SOS khẩn cấp qua vệ tinh, phát hiện va chạm Pin Chưa xác định mAh, phát lại video 30 giờ 3.561 mAh, phát lại video 22 giờ 4.674 mAh, phát lại video 27 giờ 3.349 mAh, phát lại video 20 giờ 4.383 mAh, phát lại video 26 giờ Cổng và sạc USB-C 2.0, 25W sạc không dây MagSafe, 25W Qi2, sạc tới 50% trong 20 phút với bộ sạc 40W. USB-C 2.0, 25W sạc không dây MagSafe, 15W Qi2, sạc tới 50% trong 30 phút với bộ sạc 20W. USB-C 2.0, 25W sạc không dây MagSafe, 15W Qi2, sạc tới 50% trong 30 phút với bộ sạc 20W. USB-C 2.0, MagSafe và Qi, sạc tới 50% trong 35 phút với bộ sạc 20W. USB-C 2.0, MagSafe và Qi, sạc tới 50% trong 35 phút với bộ sạc 20W. Màu sắc Đen, Trắng, Xanh Lam Khói, Xanh Lá Xô Thơm và Tím Oải Hương Đen, Hồng, Xanh ngọc, Xanh lam đậm Đen, Hồng, Xanh ngọc, Xanh lam đậm Hồng, Vàng, Xanh lá, Xanh dương, Đen Hồng, Vàng, Xanh lá, Xanh dương, Đen Giá khởi điểm 24,999 triệu đồng 21,999 triệu đồng 25,999 triệu đồng Đã ngừng bán Đã ngừng b

Khác với iPhone 17 Pro/17 Pro Max và iPhone Air, iPhone 17 vẫn giữ nguyên thiết kế của iPhone 16, vốn đã được giới thiệu vào năm 2024. Mặc dù có màu sắc mới, những thay đổi quan trọng nhất lại nằm bên trong thiết bị.

Điểm nổi bật nhất của iPhone 17 là màn hình. Màn hình 60 Hz cũ đã được thay thế bằng màn hình ProMotion 120Hz với tính năng Always-On, đánh dấu lần đầu tiên một thiết bị không phải Pro sở hữu tính năng “Pro” này.

Apple cũng đã nâng cấp dung lượng lưu trữ cơ bản từ 128 GB lên 256 GB, cải tiến bộ xử lý từ A18 lên A19 (với hiệu suất tăng 50% so với A15 trong iPhone 13) và bổ sung chip N1 mới cho Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.

Các màu sắc đến với iPhone 17 thông thường.

Về camera, iPhone 17 được trang bị hai camera Fusion 48 MP ở mặt sau, trong khi camera trước là một hệ thống hoàn toàn mới với cảm biến 18 MP hình vuông và hỗ trợ Center Stage, cho phép chụp ảnh chân dung hoặc ảnh ngang một cách linh hoạt.

Ngoài ra, iPhone 17 còn có pin lớn hơn với thời gian phát video lên đến 30 giờ và sạc nhanh hơn với bộ sạc 40W, cho phép sạc lên đến 50% chỉ trong 20 phút.

Tóm tắt những thay đổi chính của iPhone 17: - Màn hình lớn hơn với độ sáng cao hơn, ProMotion, chế độ Always-On, Ceramic Shield 2. - Chip A19 mạnh mẽ hơn với lõi CPU và GPU nhanh hơn. - Cấu hình cơ bản 256 GB thay vì 128 GB. - Hệ thống camera sau được thiết kế lại với hai cảm biến Fusion 48 MP. - Camera Center Stage 18 MP mới ở mặt trước với cảm biến hình vuông. - Bluetooth 6.0 thông qua chip Apple N1 mới. - Thời lượng pin tốt hơn với sạc 40W và hỗ trợ Qi2 25W. - Màu sắc mới.

iPhone 17 sẽ được mở đặt hàng trước tại Việt Nam vào ngày 12/9, trước khi mở bán chính thức vào ngày 19/9 với giá khởi điểm 24,999 triệu đồng.