Văn Toàn đấu Văn Hậu trên sân cỏ ảo EA Sports FC Mobile: Tỷ số 1 - 0 thuộc về ai?

Garena vừa chính thức công bố tựa game EA Sports FC Mobile thông qua một video với thông điệp “Đá mọi nơi, chơi mọi lúc”. Lần đầu tiên, hai KOL hàng đầu làng game Việt Độ Mixi và Cris Phan cùng xuất hiện trong một TVC, bên cạnh dàn ngôi sao đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm: Xuân Son, Công Phượng, Hoàng Đức, Văn Hậu và Văn Toàn.

EA Sports FC Mobile chuẩn bị chào sân Việt Nam.

Theo đó, EA Sports FC Mobile sẽ chính thức được phát hành tại Việt Nam vào giữa tháng 10 này. Năm cầu thủ trong đội tuyển quốc gia Việt Nam là Xuân Son, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Hậu là bước tiến quan trọng trong quá trình bản địa hóa, giúp người chơi Việt có được trải nghiệm quen thuộc và tự hào khi có thể đưa các ngôi sao tuyển Việt Nam ra sân.

Để khuấy động trước "giờ G" phát hành EA Sports FC Mobile chính thức, một trận đấu giữa Văn Toàn và Văn Hậu đã được tổ chức với phần bình luận trực tiếp từ hai bình luận viên Tạ Biên Cương và Khắc Cường. Kết quả, Văn Toàn giành chiến thắng 1 - 0. Đây được xem là lần đầu tiên hai cầu thủ chuyên nghiệp trực tiếp đối đầu trên sân cỏ ảo của EA Sports FC Mobile.

Văn Hậu và Văn Toàn đã có trận đấu EA Sports FC Mobile.

Trên phạm vi toàn cầu, EA Sports FC Mobile đã thu hút hơn 500 triệu lượt tải xuống. Đây trở thành một trong những tựa game bóng đá di động được yêu thích nhất nhờ trải nghiệm bóng đá chân thực trên di động, hệ thống cầu thủ đa dạng và nội dung bản quyền với hơn 19.000 cầu thủ từ 690+ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, hơn 35 giải đấu hàng đầu thế giới.

Riêng tại thị trường Việt Nam, phần bình luận tiếng Việt do hai BLV nổi tiếng Tạ Biên Cương và Nguyễn Khắc Cường đảm nhiệm, được phát hành ngay từ giai đoạn Closed Beta Test và cả trong phiên bản Open Beta Test. Bên cạnh đó, nhiều tính năng độc quyền dành riêng cho người chơi Việt Nam cũng sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới.