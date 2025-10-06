Galaxy S26 chưa ra mắt đã gây tranh cãi vì thiết kế mới

Một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy gần 44% người dùng không đồng tình với hướng đi mới của Samsung, trong khi chỉ khoảng 38% ủng hộ thiết kế mới. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong cộng đồng người tiêu dùng.

Phần lớn người dùng không ủng hộ thiết kế mới của Galaxy S26 Ultra.

Theo thông tin, Galaxy S26 Ultra và phiên bản cơ bản sẽ có cụm camera lồi ở mặt sau, đặc biệt phiên bản Ultra sẽ có các cạnh bo tròn hơn so với Galaxy S25 Ultra. Thiết kế của Galaxy S26 Ultra gây tranh cãi hơn cả, với một số người thích các cạnh bo tròn và cụm camera lồi, trong khi những người khác lại tiếc nuối kiểu dáng hộp đặc trưng của Galaxy S24 Ultra và các phiên bản trước.

Đối với Galaxy S26 Edge, sản phẩm sẽ trang bị cụm camera sau lớn, tương tự như iPhone 17 Pro. Một số người dùng Galaxy S26 Edge bày tỏ sự không hài lòng với thiết kế mới này. Trước đó, nhiều người cho rằng Galaxy S25 Edge và iPhone Air không cần thiết, vì không ai mong muốn những chiếc điện thoại mỏng hơn với pin nhỏ hơn.

Người dùng chia rẽ vì cho rằng Galaxy S26 "ngày càng giống iPhone".

Rõ ràng, mặc dù Galaxy S25 Ultra vẫn giữ được vẻ hiện đại, nhiều người kỳ vọng Samsung sẽ giữ lại kiểu dáng thiết kế sắc sảo của các mẫu Ultra trước đây.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro cũng gặp phải sự phản đối từ người dùng, mặc dù họ dường như đang dần chấp nhận thiết kế mới khi sản phẩm ra mắt. Trong khi Apple đã từ bỏ bản sắc riêng để khiến điện thoại của họ trông giống Pixel 10 hơn, nhiều người vẫn mong Samsung sẽ không đi theo con đường này, đặc biệt khi họ không muốn điện thoại Galaxy ngày càng trông giống với iPhone.