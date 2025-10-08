OnePlus 15T sẽ có pin hơn 7.000 mAh trong thân máy nhỏ gọn

Mới đây, thông tin về OnePlus 15T, phiên bản kế nhiệm của OnePlus 13T (hay OnePlus 13s trên thị trường toàn cầu), đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Mặc dù thiết kế nhỏ gọn của OnePlus 13T đã gây ấn tượng, nhưng điểm nổi bật nhất chính là viên pin dung lượng lớn 6.260 mAh (5.850 mAh trên OnePlus 13s). Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia Smart Pikachu, OnePlus 15T hứa hẹn sẽ nâng cấp đáng kể về thời lượng pin.

OnePlus 15T sẽ có kích thước nhỏ gọn, pin dung lượng lớn

Theo Smart Pikachu, OnePlus 15T sẽ là một chiếc smartphone flagship nhỏ gọn với màn hình 6,3 inch. Dự kiến, thương hiệu sẽ mở rộng màn hình và bao quanh nó bằng khung kim loại, đồng thời có thể tái xuất nút đa năng, từng được gọi là Plus Key trên OnePlus 13T.

Điểm đáng chú ý nhất trong thông tin rò rỉ là viên pin của OnePlus 15T, có thể đạt dung lượng trên 7.000 mAh. Để so sánh, Galaxy S25 Ultra chỉ sở hữu pin 5.000 mAh. Sự cải tiến này có thể nhờ vào công nghệ pin silicon carbide mà OnePlus đang áp dụng. Ngay cả khi so với các flagship khác, dung lượng pin này vẫn rất ấn tượng. Xiaomi 17, mới ra mắt với tư cách là flagship nhỏ gọn, cũng chỉ có pin 7.000 mAh, nhưng OnePlus 15T có khả năng vượt trội hơn.

Ngoài ra, Smart Pikachu cũng cho biết OnePlus 15T sẽ được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Trước đó, có thông tin cho rằng OnePlus 15T sẽ có dung lượng pin vượt trội hơn OnePlus 15, vốn được dự đoán sẽ sở hữu viên pin 7.300 mAh.