iPhone 17 Pro Max vẫn "đắt như tôm tươi"

Theo các nhà phân tích từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, Apple chắc chắn sẽ sớm tăng sản lượng dòng iPhone 17. Trong năm 2025, hãng sẽ tăng đơn hàng từ 84 - 86 triệu chiếc lên mức khoảng 90 triệu chiếc.

Ảnh minh họa.

Việc tăng sản lượng sẽ tập trung chủ yếu vào iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max do nhu cầu đối với iPhone Air cho đến nay vẫn thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, nếu báo cáo này chính xác, Apple đã đánh giá thấp số lượng người muốn mua iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max và hiện đang điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các mẫu iPhone này.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho rằng, nhu cầu đối với các mẫu iPhone 17 chủ yếu đến từ những người sở hữu iPhone đời cũ. Họ dự đoán sẽ có thêm nhiều người dùng thuộc phân khúc này vào năm tới. Điều này sẽ là tín hiệu tốt cho các mẫu iPhone 18 sắp ra mắt và iPhone màn hình gập, dự kiến ​​cũng sẽ trình làng vào cuối năm 2026.

iPhone 17 Pro Max.

Công ty phân tích hiện kỳ ​​vọng Apple sẽ bán được 243 triệu chiếc iPhone vào năm tới, tối đa có thể đạt 270 triệu chiếc nếu cả iPhone Fold và tính năng Apple Intelligence đều tạo ra được nhu cầu mạnh mẽ.