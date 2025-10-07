Người dùng iPhone và Samsung cũ có thể sắp được Qualcomm hoàn lại hơn 600.000 đồng

Một tin vui cho những ai đã từng sở hữu điện thoại Samsung hoặc Apple tại Vương quốc Anh trong giai đoạn 2015-2024. Bạn có thể sắp được hoàn lại một khoản tiền khoảng 17 bảng Anh (khoảng 603.000 đồng) do một vụ kiện tập thể chống lại gã khổng lồ công nghệ Qualcomm.

Điện thoại Samsung và iPhone cũ có thể được hoàn tiền từ Qualcomm.

Cụ thể, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng có tên "Which?" đã khởi kiện công ty công nghệ Qualcomm với cáo buộc rằng công ty này đã vi phạm luật cạnh tranh của Vương quốc Anh. Cụ thể, Which? cho rằng Qualcomm đã tính phí quá cao đối với Apple và Samsung cho việc sử dụng công nghệ của họ, điều này gián tiếp "thổi giá" thành phẩm và khiến người tiêu dùng phải mua điện thoại với giá đắt hơn.

Phiên tòa xét xử vụ kiện đã chính thức bắt đầu vào ngày 6/10, và dự kiến sẽ kéo dài trong năm tuần. Nếu Which? thắng kiện, Qualcomm có thể phải đối mặt với khoản bồi thường lên tới 480 triệu bảng Anh (khoảng 685 triệu USD) cho những người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Điều đặc biệt của vụ kiện này là người tiêu dùng không cần phải làm bất cứ điều gì để tham gia. Nhờ một luật của Vương quốc Anh, bất kỳ ai đã mua một thiết bị nằm trong danh sách đủ điều kiện đều được tự động đưa vào vụ kiện tập thể. Nếu nằm trong nhóm này, người dùng có thể nhận được khoản bồi thường khoảng 17 bảng Anh.

Qualcomm bị kiện vì thổi giá linh kiện điện thoại, người dùng sắp được bồi thường.

Vụ kiện áp dụng cho một loạt các mẫu điện thoại thông minh phổ biến được bán tại Vương quốc Anh từ năm 2015 đến 2024. Các dòng máy đủ điều kiện bao gồm:

- Samsung: Từ Galaxy A5 đến Galaxy S20 Ultra.

- Apple: Từ iPhone 5S đến iPhone 11 Pro Max.

Đây không phải là lần đầu tiên Qualcomm đối mặt với các cáo buộc tương tự. Công ty đã thắng một vụ kiện ở Mỹ nhưng lại thua trong một vụ kiện khác tại Liên minh Châu Âu vào năm 2024 cũng liên quan đến việc định giá không công bằng.