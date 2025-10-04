Phụ kiện iPhone 17 "đắt không tưởng" lại gây sốt bất ngờ, Apple không kịp giao hàng

Trong số các phụ kiện cho loạt iPhone mới, dây đeo chéo đã thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, sản phẩm này vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận người tiêu dùng, từ đó mang lại lợi ích cho công ty.

Dây đeo chéo iPhone được Apple chào bán tại Việt Nam với giá 1,668 triệu đồng.

Sự ủng hộ đối với dây đeo chéo ngày càng có cơ sở khi doanh số của sản phẩm dường như cao hơn nhiều so với dự đoán của Apple. Điều này được thể hiện khi thời gian giao hàng của dây đeo chéo đã bị trì hoãn đáng kể. Khoảng một tháng sau khi ra mắt, thời gian giao hàng dự kiến cho hầu hết các màu sắc của dây đeo chéo này đã kéo dài hơn một tháng.

Theo thông tin từ trang web của Apple, chỉ một số màu như Nâu vàng, Xám nhạt và Đen có thể được giao hàng trong vài ngày tới. Trong khi đó, phiên bản Vàng Neon dự kiến sẽ được giao vào cuối tháng 10, còn sáu màu sắc khác sẽ có mặt vào đầu tháng 11.

Mặc dù thời gian giao hàng không phải là chỉ số chính xác để đánh giá mức độ quan tâm đến dây đeo chéo, nhưng sự chậm trễ có thể phản ánh nhu cầu cao từ người tiêu dùng, bên cạnh đó cũng có thể do nguồn cung hạn chế.

Dây đeo chéo của Apple có thể mở ra một thị trường phụ kiện đầy thú vị trong tương lai.

Không chỉ Apple, năm nay còn chứng kiến sự gia nhập của nhiều công ty khác vào thị trường phụ kiện dây đeo. Google mới đây đã công bố dây đeo cổ tay Rope Wristlet dành cho dòng Pixel 10, tuy nhiên cũng tương thích với bất kỳ điện thoại USB-C nào. Đặc biệt, dây đeo của Google có giá chỉ 7 USD (185.000 đồng), rẻ hơn nhiều so với mức giá 1,668 triệu đồng cho dây đeo chéo của Apple tại thị trường Việt Nam.

Ngoài Apple và Google, nhiều công ty khác cũng đang cung cấp các loại dây đeo và phụ kiện khác nhau nhằm giúp người dùng dễ dàng mang theo những chiếc smartphone ngày càng lớn. Mặc dù dây đeo chưa phổ biến tại Mỹ, nhưng chúng lại được ưa chuộng ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Trong thời đại mà dây đeo đang trở thành xu hướng, nhiều người tiêu dùng, bao gồm cả những người không thường xuyên sử dụng dây đeo, đã nhận ra giá trị của chúng trong những tình huống nhất định như đi biển hay du lịch. Điều này cho thấy, Apple có thể đã tạo ra một sản phẩm tiềm năng và thu hút sự quan tâm của thị trường.