Realme GT 8 Pro có thể làm được điều iPhone 17 Pro chưa dám thử

Được phát triển với sự hỗ trợ của Ricoh, thiết kế này cho phép người dùng thay đổi giao diện của điện thoại mà không cần thay đổi ống kính. Điều này đạt được nhờ vào các chân cắm nhỏ mang tính thẩm mỹ hơn là mô-đun.

Realme GT 8 Pro sẽ tạo ra một thách thức lớn đối với iPhone 17 Pro.

Về thông số kỹ thuật, Realme GT 8 Pro dự kiến sẽ trang bị camera tele 200 MP, camera chính LYT-808 50 MP, camera siêu rộng 50 MP và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chiếc điện thoại này cũng được cho là sở hữu màn hình OLED phẳng 2K với tần số quét 144Hz, pin dung lượng 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 120W, cùng khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP69.

Realme GT 8 Pro dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào cuối tháng này, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính thức về việc sản phẩm được phát hành tại Mỹ.

Sự ra mắt của Realme GT 8 Pro đánh dấu hai hướng thiết kế khác nhau trong ngành công nghiệp smartphone hiện nay. Trong khi Realme tập trung vào tính cá nhân hóa và linh hoạt về hình ảnh, Apple lại củng cố các thiết bị của mình với cụm camera đồng nhất trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Thiết kế của Apple giúp khu vực camera trở thành một phần của thân máy, tăng cường độ bền và hiệu quả tản nhiệt, trong khi Realme cho phép người dùng tùy chỉnh thẩm mỹ mà không ảnh hưởng đến camera.

Sự khác biệt trong thiết kế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu năng mà còn đến độ bền của từng chiếc điện thoại theo thời gian. Phần lồi của camera trên iPhone 17 Pro hỗ trợ cấu trúc và tản nhiệt tốt hơn, trong khi phần lồi có thể tháo rời của Realme mang đến sự đa dạng về hình ảnh mà không làm thay đổi phần cứng camera hay khả năng chống nước.

Realme GT 8 Pro hứa hẹn sẽ mang đến cái nhìn thực tế đầu tiên về cách cụm camera có thể tháo rời hoạt động, thách thức xu hướng thiết kế đồng nhất hiện nay của các thương hiệu lớn như Apple, Google và Samsung. Đây không phải là lần đầu tiên Realme đưa ra sản phẩm khác biệt khi trước đó hãng đã giới thiệu một chiếc điện thoại có khả năng đổi màu và một trong những chiếc điện thoại có camera ấn tượng nhất trên thị trường trong năm nay.