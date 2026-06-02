Thiết kế thập niên 80 giúp Casio tạo cơn sốt mới trên thị trường đồng hồ

Smartwatch hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe, tin tức và thời tiết, nhưng cũng không ít lần khiến người dùng cảm thấy phiền phức với những thông báo liên tục và việc phải sạc pin thường xuyên. Điều này đã dẫn đến một xu hướng mới: ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng đồng hồ cổ điển và đơn giản của Casio.

Theo báo cáo tài chính mới đây, Casio đã ghi nhận doanh thu 68,3 tỷ yên (khoảng 429 triệu USD), với mức tăng trưởng lợi nhuận hoạt động 163% so với năm trước. Thành công này chủ yếu đến từ dòng đồng hồ cổ điển, đặc biệt là các mẫu như A159 và MTP-1302, mang đậm thiết kế của thập niên 80. Những chiếc đồng hồ này không chỉ có giá cả phải chăng mà còn sở hữu vẻ ngoài retro đầy phong cách, thu hút người tiêu dùng so với các sản phẩm công nghệ hiện đại.

Sự phổ biến của đồng hồ Casio cổ điển có thể được lý giải bởi tính đơn giản và dễ sử dụng của chúng. Chúng không chỉ ít gây xao nhãng mà còn có giá thành hợp lý, với A159 và MTP-1302 được bán tại Walmart với giá khoảng 29 USD và 66 USD.

Trong khi đó, chiếc đồng hồ thông minh rẻ nhất của Apple, Apple Watch SE 3, có giá khởi điểm từ 249 USD. Hơn nữa, đồng hồ Casio A159 có thể hoạt động liên tục trong 7 năm với một viên pin, trong khi MTP-1302 cũng có thời gian sử dụng lên đến 3 năm.

Ngoài tính năng và giá cả, thiết kế retro của Casio cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của thương hiệu này. Những chiếc đồng hồ từ Casio đã xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng, trở thành biểu tượng phong cách trong thế giới đồng hồ. Ví dụ, chiếc đồng hồ Casio CA-53W đã được Walter White trong “Breaking Bad” và Joker trong “The Dark Knight” đeo, trong khi phiên bản đầu tiên của nó cũng từng xuất hiện trên cổ tay của Marty McFly trong “Back to the Future”.

Với vẻ đẹp cổ điển và sự đơn giản, đồng hồ Casio không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn thể hiện sự trân trọng đối với công nghệ truyền thống. Đeo một chiếc Casio không chỉ mang lại cảm giác cá nhân hơn so với smartwatch mà còn có thể trở thành chủ đề thú vị trong các cuộc trò chuyện. Sự trở lại của những chiếc đồng hồ này cho thấy rằng, ở thế giới công nghệ ngày càng phát triển, đôi khi đơn giản chính là điều tốt nhất.