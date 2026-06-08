FC Online: Loạt huyền thoại bóng đá từ thẻ game ra đời thật trong trận đấu đặc biệt

Sự kiện LALIGA Legends Match 2026 vừa mang đến cơ hội đặc biệt để cộng đồng FC Online và FC Mobile tại Việt Nam được gặp gỡ những cái tên vốn đã quá quen thuộc trong đội hình của nhiều huấn luyện viên online. Những thẻ cầu thủ huyền thoại như Xavi Hernandez, Carles Puyol, Michel Salgado hay Claude Makelele không còn xuất hiện trên màn hình máy tính mà đã trực tiếp góp mặt tại TP.HCM trong một trận đấu giao lưu đầy cảm xúc.

Một thẻ game Xavi trong FC Online.

Tối 7/6, Nhà thi đấu Quân khu 7 trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu bóng đá và game thể thao điện tử. LALIGA Legends Match 2026 do Garena phối hợp cùng EA SPORTS FC Online và EA SPORTS FC Mobile tổ chức không chỉ là một sự kiện bóng đá đơn thuần mà còn là dịp để người chơi được tận mắt chứng kiến những ngôi sao từng gắn bó với các đội hình trong game suốt nhiều năm qua.

Đối với cộng đồng FC Online, Xavi Hernandez là mẫu tiền vệ điều phối được yêu thích nhờ khả năng chuyền bóng, kiểm soát thế trận và kiến tạo. Trong khi đó, Carles Puyol luôn nằm trong nhóm trung vệ được đánh giá cao về khả năng tranh chấp và tinh thần thi đấu. Ở phía bên kia chiến tuyến, Michel Salgado là lựa chọn quen thuộc cho vị trí hậu vệ phải với tốc độ và nền tảng thể lực dồi dào, còn Claude Makelele được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự biểu tượng trong nhiều mùa thẻ.

Khoảng cách giữa thế giới ảo và đời thực gần như được xóa nhòa khi người hâm mộ có cơ hội theo dõi trực tiếp những pha xử lý bóng đến từ chính các cầu thủ mà họ từng sử dụng trong game. Nhiều khán giả chia sẻ cảm giác đặc biệt khi lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt những gương mặt vốn chỉ xuất hiện qua các chỉ số, mùa thẻ và những đoạn highlight trên màn hình.

Sân đấu LALIGA Legends Maths 2026.

Các huyền thoại bóng đá xuất hiện trong trận đấu.

Sức hút của trận đấu còn được gia tăng nhờ sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam như Lê Công Vinh, Nguyễn Hồng Sơn, Lê Tấn Trường, Vũ Như Thành hay Phan Văn Tài Em. Bên cạnh đó là dàn streamer, nhà sáng tạo nội dung quen thuộc với cộng đồng game thủ gồm Độ Mixi, Cris Phan, Rambo, Bình Bé, Thầy Ba và Dev. Sự kết hợp giữa bóng đá, game và giải trí đã tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt chương trình.

Không chỉ được theo dõi trận đấu, người tham dự còn có cơ hội giao lưu với các huyền thoại La Liga thông qua nhiều hoạt động bên lề. Các thử thách kỹ năng, phần hỏi đáp tương tác cùng những phần quà từ ban tổ chức giúp sự kiện trở thành một ngày hội dành cho cộng đồng người chơi FC Online và FC Mobile.

Với nhiều game thủ lâu năm, đây là dịp hiếm hoi để gặp gỡ những tượng đài từng góp mặt trong không ít đội hình trong mơ. Từ những mùa giải huyền thoại cho đến các phiên bản thẻ đặc biệt, Xavi, Puyol, Salgado hay Makelele đều đã để lại dấu ấn trong thế giới FC Online. Chính vì thế, sự xuất hiện của họ tại TP.HCM mang đến cảm giác như những nhân vật bước ra từ màn hình game để gặp gỡ chính cộng đồng đã đồng hành cùng mình trong nhiều năm.

Khép lại đêm sự kiện, những tràng pháo tay và các buổi giao lưu ngắn với người hâm mộ đã để lại nhiều cảm xúc đáng nhớ. LALIGA Legends Match 2026 không chỉ mang đến một trận cầu giao hữu mà còn tạo nên cầu nối giữa bóng đá thực tế và thế giới thể thao điện tử, nơi các huyền thoại trên sân cỏ tiếp tục sống trong ký ức của hàng triệu người chơi FC Online.