Casio trình làng G-Shock đổi màu cực chất, đơn giản khó rời mắt

Thiết kế của các mẫu đồng hồ G-Shock mới khá đơn giản với vỏ và dây đeo màu đen mờ, kết hợp cùng chữ màu xanh neon và màn hình LCD tông màu xanh lá cây.

Bộ sưu tập G-Shock Electro Green được bán với giá từ 110 đến 180 USD (khoảng 2,89 đến 4,74 triệu đồng), bao gồm các mẫu đồng hồ chạy bằng pin tiêu chuẩn và các phiên bản cao cấp hơn được trang bị Bluetooth và sạc năng lượng mặt trời.

Mẫu đồng hồ cao cấp nhất, GA-B010BEG-1A, có giá 180 USD. Ngoài khả năng chống sốc và chống nước tiêu chuẩn, mẫu này còn tích hợp hệ thống sạc năng lượng mặt trời Tough Solar của Casio và kết nối Bluetooth. Người dùng có thể kết nối đồng hồ với ứng dụng Casio trên smartphone để tự động đồng bộ thời gian, định vị điện thoại nếu bị mất và điều chỉnh báo thức. Mẫu này cũng có tính năng theo dõi bước chân tích hợp.

Ở mức giá 165 USD (4,34 triệu đồng), mẫu GA-B2100BEG-1A cũng được trang bị sạc năng lượng mặt trời và Bluetooth nhưng không có chức năng đếm bước chân. Thay vào đó, sản phẩm sở hữu thiết kế vỏ hình bát giác quen thuộc, thường được gọi là CasiOak. Cả hai mẫu đồng hồ kết nối này đều được chế tạo từ vật liệu carbon và nhựa sinh học của Casio.

Đối với những người yêu thích đồng hồ truyền thống không có kết nối ứng dụng, bộ sưu tập còn có ba lựa chọn khác. Mẫu GD-010BEG-1, giá 110 USD, là chiếc đồng hồ kỹ thuật số duy nhất trong nhóm, sử dụng nhựa sinh học và chạy bằng pin CR2025 với tuổi thọ khoảng 10 năm.

Hai mẫu còn lại là sự kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, được làm từ nhựa tiêu chuẩn. Mẫu GA-100BEG-1A có giá 120 USD (3,16 triệu đồng) với vỏ chống từ tính và mặt số hiển thị tốc độ, sử dụng pin có tuổi thọ hai năm. Mẫu GA-700BEG-1A có giá 110 USD, sử dụng pin 5 năm và có nút lớn ở mặt trước để kích hoạt đèn nền LED.

Giống như những gì mà người dùng mong đợi từ dòng G-Shock, cả 5 mẫu đồng hồ đều có khả năng chống sốc và chống nước ở độ sâu lên đến 200 mét, bao gồm các chức năng cơ bản như đồng hồ bấm giờ, bộ đếm ngược, giờ thế giới và báo thức hàng ngày. Dòng sản phẩm Electro Green hiện đã có mặt trên trang web của Casio và tại các nhà bán lẻ ở Mỹ.