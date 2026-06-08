Đưa siêu máy tính AI vào phân tích, mô phỏng quá trình hình thành sao và hành tinh

MAVERIC, siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) của Đại học Monash (Australia) vừa chính thức được đưa vào vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong năng lực tính toán phục vụ nghiên cứu tại Australia. Với năng lực xử lý dữ liệu ở quy mô và tốc độ chưa từng có trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Australia, MAVERIC đang hỗ trợ các nhà khoa học đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như ung thư, bệnh truyền nhiễm, kháng kháng sinh và khám phá thuốc mới.

MAVERIC được kỳ vọng sẽ tăng tốc đáng kể cho các nỗ lực nghiên cứu nhằm ứng phó với những thách thức y tế và môi trường phức tạp trên toàn cầu. Đồng thời, nền tảng này cũng cung cấp cho các nhà khoa học Monash năng lực tính toán cần thiết để giải quyết những bài toán khoa học và xã hội phức tạp nhất hiện nay.

Siêu máy tính trí tuệ nhân tạo MAVERIC của Đại học Monash (Australia) vừa chính thức được đưa vào vận hành. (Ảnh: Monash)

Hiện, Monash đang triển khai các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau với sự hỗ trợ của MAVERIC. Các dự án nổi bật bao gồm nghiên cứu các dấu ấn sinh học mới phục vụ y học chính xác trong điều trị bệnh đa xơ cứng, phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sức khỏe tinh thần, cải thiện khả năng phát hiện ung thư da.

Bên cạnh đó là các dự án mô phỏng quá trình hình thành sao và hành tinh, cũng như phân tích hàng nghìn hình ảnh về Nam Cực được thu thập qua nhiều thập kỷ nhằm nâng cao hiểu biết về biến đổi môi trường và bảo vệ hệ sinh thái đặc biệt này. Ngoài ra, MAVERIC cũng đang hỗ trợ các nghiên cứu liên quan đến suy giảm đa dạng sinh học, tác động của biến đổi khí hậu và nhiều thách thức môi trường phức tạp khác.

MAVERIC song hành với cam kết của Đại học Monash về phát triển AI có trách nhiệm và bền vững. Đặt tại cơ sở Brooklyn của CDC Data Centres (Melbourne), hệ thống được hỗ trợ bởi hạ tầng công nghệ tiên tiến, bao gồm công nghệ làm mát bằng chất lỏng khép kín giúp tối ưu hiệu quả sử dụng nước và tạo điều kiện cho các nghiên cứu quy mô lớn theo hướng bền vững.

Chủ tịch Hội đồng Đại học Monash, Tiến sĩ Megan Clark AC (phải), Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Monash, Giáo sư Sharon Pickering (giữa) và Greg Boorer, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành của CDC Data Centres (trái) trong lễ ra mắt MAVERIC. (Ảnh: Monash)

Năng lực công nghệ tự chủ là yêu cầu cấp thiết và mang tính then chốt, đó cũng là lý do MAVERIC được thiết kế không chỉ như một siêu máy tính, mà còn như một Môi trường Nghiên cứu Tin cậy (Trusted Research Environment - TRE), cung cấp khả năng bảo mật, bảo đảm tuân thủ quy định và quyền kiểm soát dữ liệu cần thiết để các nhà nghiên cứu được cấp phép có thể phân tích dữ liệu nhạy cảm dưới những cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt.

Với nhiều dự án đang được triển khai, MAVERIC được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời giúp các nhà khoa học Australia duy trì vị thế trong các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn cầu.