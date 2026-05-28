Casio ra mắt “quái vật biển sâu” giá gần 200 triệu đồng, chỉ bán 800 chiếc toàn cầu

Casio vừa công bố mẫu đồng hồ lặn mới G-Shock Frogman MRG-BF1000EB-1A nhằm đánh dấu kỷ niệm 30 năm của dòng sản phẩm cao cấp MR-G. Dự kiến ra mắt vào tháng 6/2026, đây là một trong những mẫu G-Shock đắt nhất từ trước đến nay, với giá bán lẻ 1.210.000 yên (khoảng 199,77 triệu đồng) tại Nhật Bản. Đặc biệt, số lượng sản xuất được giới hạn chỉ 800 chiếc, mỗi chiếc đều được đánh số riêng.

Mẫu MRG-BF1000EB-1A được chế tác từ các vật liệu và quy trình sản xuất đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với sản xuất hàng loạt. Vòng bezel của đồng hồ được làm từ Cobarion, một hợp kim coban-crom cứng gấp 4 lần titan nguyên chất. Các mặt của vòng bezel được cắt thủ công bởi nghệ nhân chế tác đá quý Kazuhito Komatsu, thay vì sử dụng máy móc thông thường.

Kim loại sau đó được xử lý bằng phương pháp mạ ion hồ quang xanh (AIP) để tạo độ bóng phản chiếu nhằm mô phỏng hiệu ứng brinicle, một dạng băng hình thành dưới nước ở các vùng cực. Đặc biệt, hai ốc vít phía trước trên vỏ đồng hồ được đính đá sapphire xanh lam nhân tạo, cắt giác brilliant 57 mặt.

Bên trong lớp vỏ, đồng hồ vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật của dòng Frogman. Vỏ chính, nắp lưng, núm vặn và các nút bấm được gia công từ hợp kim titan Ti64 và phủ lớp titan cacbua (TiC) để tăng khả năng chống mài mòn.

Đồng hồ có khả năng chống nước theo tiêu chuẩn ISO 200 mét nhờ vào cấu trúc Clad Guard của Casio, tích hợp các lớp đệm cao su fluoro để bảo vệ bộ máy bên trong khỏi va đập. Mặt sau vỏ đồng hồ có khóa vít được làm bằng tinh thể sapphire màu xanh lam và khắc hình nhân vật Frogman quen thuộc.

MRG-BF1000EB-1A hoàn toàn là đồng hồ kim, sử dụng ba động cơ cuộn dây kép độc lập để điều khiển kim đồng hồ. Trong chế độ lặn, kim giờ và kim phút chồng lên nhau, hoạt động như một chỉ báo duy nhất về thời gian lặn đã trôi qua.

Đồng hồ được trang bị hệ thống sạc năng lượng mặt trời Tough Solar của Casio và giữ giờ thông qua điều khiển vô tuyến Multi-Band 6 và Bluetooth. Khi kết nối với ứng dụng Casio Watches trên smartphone, người dùng có thể tự động điều chỉnh thời gian, ghi nhật ký dữ liệu lặn và thiết lập biểu đồ thủy triều cho khoảng 3.300 địa điểm trên toàn cầu.

Bộ sản phẩm đi kèm bao gồm 2 dây đeo có thể thay thế: 1 dây đeo cao su Dura Soft fluoro màu trắng dành cho lặn biển và 1 vòng đeo tay bằng titan nguyên chất được tôi cứng. Các khớp nối có cơ chế nút tháo nhanh giúp người dùng dễ dàng thay đổi giữa 2 dây đeo. Tất cả 800 chiếc đồng hồ sẽ được đóng gói trong hộp tùy chỉnh, được phát triển hợp tác với nhà sản xuất hành lý Proteca của Nhật Bản.