Casio trình làng bộ đôi G-Steel với ngoại hình “all-black” đầy mạnh mẽ

Những chiếc đồng hồ này được thiết kế nhỏ gọn hơn so với kích thước cồng kềnh truyền thống của dòng G-Shock, tuy nhiên vẫn giữ nguyên cấu trúc kim loại tiêu chuẩn và khả năng kết nối Bluetooth.

Casio G-Steel GST-B1000BD có giá khoảng 12,5 triệu đồng.

Bao gồm hai phiên bản GST-B1000BD-1A (đen) và GST-B1000BD-2A (xanh dương), đồng hồ G-Steel mới dự kiến sẽ lên kệ ngay trong tháng này với mức giá 75.900 yên (khoảng 12,5 triệu đồng) tại Nhật Bản. Kích thước của đồng hồ là 46,9 x 44,2 mm và dày 11,6 mm. Để giảm độ dày, Casio đã sử dụng mô-đun bên trong nhỏ hơn và áp dụng phương pháp ghép kính mới.

Phần lõi của đồng hồ được làm từ nhựa gia cường carbon sinh học và được bảo vệ bởi khung viền bằng thép không gỉ. Chúng đều có thiết kế màu đen hoàn toàn, với lớp mạ ion đen phủ lên hầu hết các bộ phận kim loại như vành bezel, dây đeo, nút bấm và khóa cài. Vành bezel được thiết kế đơn giản hơn, sử dụng sự kết hợp giữa các bề mặt kim loại được chải xước và đánh bóng để tạo độ nhám.

GST-B1000BD-1A và GST-B1000BD-2A.

Về tính năng, dòng GST-B1000BD sử dụng hệ thống sạc năng lượng mặt trời Tough Solar của Casio cho phép đồng hồ hoạt động khoảng 5 tháng sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện bình thường, hoặc lên đến 18 tháng nếu để trong bóng tối và bật chế độ tiết kiệm năng lượng. Đồng hồ cũng tích hợp Bluetooth, cho phép kết nối với smartphone. Khi liên kết với ứng dụng Casio Watches, đồng hồ sẽ tự động đồng bộ hóa thời gian chính xác và cho phép người dùng điều chỉnh cài đặt, ghi lại thời gian và vị trí, cũng như kích hoạt tính năng tìm điện thoại.

Ngoài ra, đồng hồ vẫn giữ các thông số kỹ thuật nổi bật của G-Shock, bao gồm khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét, mặt kính khoáng và đèn LED trắng giúp đọc giờ trong bóng tối. Mặt đồng hồ có ba kim chính và hai mặt số phụ hiển thị ngày và giờ 24 tiếng, cùng các chức năng cơ bản như bấm giờ 30 phút, đếm ngược và báo thức hàng ngày.