Casio tung bộ đôi G-SHOCK mới với phong cách Y2K, màu sắc táo bạo

Thông tin trên đã xuất hiện trên trang web của Casio tại Mỹ vào đầu tuần này trước khi bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, công ty Nhật Bản hiện đã xác nhận rằng những chiếc đồng hồ này sẽ chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 12/6.

Bộ sưu tập bao gồm hai mẫu đồng hồ với thiết kế độc đáo. Mẫu đầu tiên, GM-S5600XG-1, có giá 36.300 yên (khoảng 5,99 triệu đồng). Sản phẩm này sử dụng vỏ vuông đặc trưng của G-Shock, với lớp kính bảo vệ màn hình kỹ thuật số được phủ lắng đọng hơi cầu vồng. Casio cho biết quy trình sản xuất này tạo ra hiệu ứng chuyển màu khác nhau trên mỗi chiếc đồng hồ, tùy thuộc góc nhìn. Phần còn lại của đồng hồ được làm bằng nhựa đen tiêu chuẩn và thép không gỉ.

Mẫu thứ hai mang tên GMA-S110XG-4A được bán với giá 25.300 yên (khoảng 4,18 triệu đồng). Đây là mẫu đồng hồ lai giữa analog và kỹ thuật số với vỏ dày hơn. Dây đeo và viền của mẫu này được làm bằng nhựa màu hồng, sử dụng kỹ thuật đúc màu để tạo ra họa tiết vân đá cẩm thạch độc đáo. Mặt số của đồng hồ cũng có khả năng đổi màu theo ánh sáng.

Cả hai mẫu đồng hồ đều giữ nguyên các tính năng tiêu chuẩn của G-Shock, bao gồm khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét, chống sốc, chức năng bấm giờ, hẹn giờ, báo thức và đèn nền LED. Mẫu GM-S5600XG-1 sử dụng pin CR1616 với tuổi thọ ước tính 3 năm, trong khi mẫu GMA-S110XG-4A sử dụng pin CR1220 có tuổi thọ 2 năm. Đặc biệt, Casio đã sử dụng nhựa sinh học cho dây đeo của cả 2 mẫu nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhựa truyền thống trong sản xuất.

Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về ngày phát hành tại các quốc gia khác trên thế giới vẫn chưa được đưa ra, tuy nhiên các rò rỉ cho thấy việc ra mắt quốc tế sẽ sớm được công bố.

Trước đó, Casio cũng vừa cho ra mắt một trong những mẫu đồng hồ G-Shock đắt nhất của hãng, với mặt kính sapphire xanh và công nghệ lặn tiên tiến, cùng với một mẫu G-Shock mới bằng sợi carbon và kim loại, sẽ được bán tại cả Nhật Bản và Mỹ.