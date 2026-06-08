Tàu NASA tự xoay tròn rồi mất liên lạc ở "hành tinh sự sống"

Sau 6 tháng nỗ lực nối lại liên lạc, NASA vừa tuyên bố chính thức về sự kết thúc của sứ mệnh MAVEN (Sự tiến hóa của Khí quyển và chất dễ bay hơi trên Sao Hỏa), với trung tâm là một tàu vũ trụ bay quanh hành tinh đỏ.

Vào đầu tháng 12, MAVEN đột nhiên im lặng một cách bí ẩn sau thời gian bị khuất phía sau Sao Hỏa, theo góc nhìn từ Trái Đất.

Những dữ liệu cuối cùng cho thấy con tàu đã đột ngột xoay tròn nhanh, làm xáo trộn quỹ đạo và làm cạn kiệt pin trên tàu.

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA, hiện đã mất liên lạc một cách bí ẩn khi bay quanh hành tinh đỏ - Ảnh: NASA

Sau nhiều nỗ lực, hội đồng đánh giá do NASA triệu tập đã kết luận rằng không còn cách nào để lấy lại quyền kiểm soát con tàu, dù nó có thể sẽ tiếp tục quay quanh quỹ đạo Sao Hỏa trong khoảng 50-100 năm nữa trước khi lao thẳng xuống bề mặt hành tinh.

Vì vậy, nó tạm thời không gây nguy hiểm cho các tàu vũ trụ khác đang hoạt động trên bề mặt và quỹ đạo Sao Hỏa. Hành tinh đỏ hiện là thế giới được nhiều tàu vũ trụ "chăm sóc" nhất, trong bối cảnh các nhà khoa học từ nhiều quốc gia tin rằng nơi đây từng là một thế giới có nước và sự sống.

Trong tuyên bố mới, NASA cũng cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân "hành vi lạ" của tàu MAVEN cũng như vì sao nó đột nhiên im lặng.

Tàu vũ trụ này được phóng vào năm 2013, tiếp cận Sao Hỏa năm 2014. Năm ngoái, nó vẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thời tiết Sao Hỏa bình thường, đồng thời tham gia việc quan sát một sao chổi "xâm nhập" từ ngoài hệ Mặt Trời.

MAVEN cũng giúp truyền tải thông tin từ các robot săn sự sống Curiosity và Perseverance của NASA trên bề mặt.