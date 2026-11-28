Chỉ còn vài tháng nữa, Samsung sẽ chính thức công bố dòng flagship mới nhất của mình, bao gồm Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Được biết, Samsung đang dành sự ưu tiên lớn nhất cho hai phiên bản Pro và Ultra; do đó, các thông tin rò rỉ về hai mẫu smartphone cao cấp này xuất hiện khá thường xuyên.

Mô hình Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Mới đây, các mô hình (dummy unit) của phiên bản Pro và Ultra đã tiếp tục xuất hiện trực tuyến, mang đến cái nhìn cận cảnh và rõ ràng nhất.

Mô hình Samsung Galaxy S27 Ultra và S27 Pro

Trước đó, nhiều hình ảnh render của Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro đã xuất hiện, tất cả đều cho thấy phiên bản Ultra sẽ sở hữu một thiết kế hoàn toàn mới. Mô hình mới nhất xuất hiện trong video trên YouTube của Jam Ancheta đã củng cố thêm nhận định này.

Phiên bản Galaxy S27 Ultra xuất hiện với tông màu trắng, nổi bật là cụm camera mới có thiết kế khá giống với cụm camera trên iPhone 18 Pro. Trong khi đó, phiên bản Pro xuất hiện với tông màu đen và cũng sở hữu cách bố trí camera tương tự ở mặt lưng.

Mô hình Galaxy S27 Ultra và S27 Pro.

Trong video, Jam cho biết chiếc Ultra sẽ có kích thước tương đương với iPhone 18 Pro Max, phiên bản Pro có thể sở hữu kích thước tương đương iPhone 18 Pro. Các chi tiết như vị trí nút nguồn, nút âm lượng và các cổng kết nối cũng được bố trí giống với dòng Galaxy S26.

Mô hình Galaxy S27 Ultra cho thấy có 4 camera sau

Trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng phiên bản Ultra sắp tới sẽ chỉ có ba camera sau thay vì bốn camera như trên Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, mô hình thực tế lại cho thấy thiết bị này có tới bốn camera sau.

Tuy nhiên, nhiều mô hình mẫu (dummy units) chủ yếu phục vụ các nhà sản xuất phụ kiện, giúp họ chế tạo ốp lưng với kích thước chính xác trước khi thiết bị chính thức ra mắt. Do đó, có thể tồn tại một vài điểm chưa hoàn toàn chính xác.

Hơn nữa, mô hình mẫu của phiên bản Ultra không có đèn flash LED trong cụm camera. Vì vậy, rất có khả năng một trong bốn ống kính xuất hiện trên mô hình này thực chất chỉ là vị trí đặt đèn flash LED.

Thông số camera của Galaxy S27 Ultra

Ngoài việc giới thiệu mô hình mẫu, YouTuber Jam Ancheta không cung cấp thêm chi tiết nào về camera của chiếc Galaxy S27 Ultra. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ trước đó đã tiết lộ độ phân giải cụ thể (số megapixel) của cả ba camera sau. Theo đó, camera chính có độ phân giải 200 MP, camera góc siêu rộng có độ phân giải là 50 MP.

Ống kính thứ ba là camera tele 50 MP với khả năng zoom quang học 5x. Theo các nguồn tin, chiếc smartphone cao cấp này sẽ không có ống kính thứ tư. Ngoài ra, một báo cáo gần đây cũng cho biết tính năng lấy nét tự động bằng laser (laser autofocus) sẽ không xuất hiện.

Hiện tại, thiết kế cụm camera đặt nằm ngang của cặp Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro đang gây ra nhiều ý kiến ​​trái chiều. Số lượng người hâm mộ Samsung ủng hộ và phản đối thiết kế này gần như ngang nhau.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến, gần 51% người tham gia cho rằng diện mạo mới này rất xấu, khoảng 35% lại thấy rằng việc thay đổi thiết kế là một điểm cộng thú vị. Những phản hồi tương tự cũng xuất hiện trên nền tảng Reddit.

Chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về phản ứng của người dùng Samsung khi thiết bị chính thức được tung ra thị trường. Ngày ra mắt cụ thể của dòng S sắp tới vẫn chưa được công bố nhưng nhiều khả năng sản phẩm sẽ trình làng trong những tháng đầu năm 2027.