Thiết kế camera của Galaxy S27 Ultra đang là chủ đề thu hút chú ý do sự không nhất quán giữa các bản vẽ CAD và mô hình rò rỉ. Người dùng vẫn chưa thể xác định chính xác diện mạo cuối cùng của chiếc flagship này, khi mà những thông số về camera liên tục thay đổi trong suốt nhiều tháng qua.

Thay vì có một kiểu dáng thống nhất, các nguồn tin uy tín lại đưa ra những hình ảnh thử nghiệm hoàn toàn trái ngược nhau về cách sắp xếp cụm ống kính. Cuối tháng 9, tài khoản Ice Universe đã chia sẻ hình ảnh một cụm camera rộng, mang hơi hướng của iPhone 18 Pro, với hai ống kính lớn ở bên trái và một phần hình bầu dục bên phải chứa camera phụ, cảm biến và đèn flash LED.

Tuy nhiên, bản vẽ CAD từ OnLeaks lại cho thấy ống kính tele 5x nằm phía trên đèn flash, điều mà Ice Universe đã phản bác, khẳng định rằng ống kính này phải nằm bên dưới. Sự bất đồng này đã làm cho thiết kế camera trở nên phức tạp hơn.

Ngoài thiết kế camera, kích thước tổng thể của máy cũng được tiết lộ qua các mô hình thử nghiệm vật lý. Các thông số cho thấy sự thay đổi nhỏ gọn so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng cụm camera vẫn là điểm gây tranh cãi.

Một đoạn video gần đây trên X (Twitter) từ tài khoản @Ahmadansari2233 cho thấy mô hình S27 Ultra có kích thước 163.93 × 78.42 × 7.97 mm, dài và rộng hơn khoảng 0.17 mm so với các báo cáo trước, nhưng vẫn giữ nguyên độ dày. Trong khi đó, mô hình vật lý đầu tiên do Android Headlines công bố lại có kích thước 163.76 × 78.25 × 7.97 mm, với thiết kế chuyển sang mô-đun hình thuôn dài nằm ngang ở phần trên của mặt lưng.

Sự khác biệt lớn nhất giữa các nguồn tin nằm ở số lượng ống kính thực tế. Một số nguồn khẳng định máy sẽ giảm bớt ống kính, trong khi các mô hình khác lại giữ nguyên cấu trúc bốn camera truyền thống của dòng Ultra. Vào ngày 10 tháng 11, leaker Sonny Dickson đã đăng tải hình ảnh mô hình S27 Ultra và S27 Pro với mô-đun hình chữ nhật, chứa bốn lỗ khoét tròn xếp thành lưới 2x2. Tuy nhiên, Ice Universe đã bác bỏ hình ảnh này, khẳng định rằng nó không chính xác.

Nhiều báo cáo trước đó cho rằng chiếc điện thoại này sẽ chỉ sở hữu một camera tele duy nhất, tức là giảm xuống còn ba camera sau thay vì bốn như trên Galaxy S26 Ultra. Sự kiên định của Ice Universe về cụm ba camera càng làm cho diện mạo của thiết bị thêm phần bí ẩn.