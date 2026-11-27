Theo tài khoản "Fixed Focus Digital" trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) cho hay, chiếc flagship iPhone 20 Pro sẽ có các thành phần làm bằng gốm và không chỉ dừng lại ở lớp kính Ceramic Shield (kính cường lực pha gốm) hiện tại.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng máy sẽ có thiết kế tương tự như iPhone Air nhưng với các phần kính được bo tròn hơn nữa. Dòng iPhone Air hiện tại đã sử dụng công nghệ Ceramic Shield ở cả mặt trước và mặt sau.

Ảnh concept iPhone 20 Pro.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về các thành phần này là gì nhưng nhiều khả năng chúng sẽ nằm ở phần vỏ ngoài – có thể là toàn bộ khung máy hoặc một khu vực cụ thể như phần bảo vệ cổng USB-C và loa.

Theo MacRumors, nguồn tin trên cho biết Apple không có kế hoạch sản xuất đại trà. Điều này gợi mở khả năng chất liệu gốm sẽ chỉ xuất hiện trên một phiên bản iPhone 20 Pro giới hạn.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, nguồn tin khẳng định đã tận mắt nhìn thấy và cầm trên tay các linh kiện được làm bằng gốm. Điều này cho thấy chất liệu gốm sẽ hiện diện rõ nét hơn so với lớp Ceramic Shield, có thể xuất hiện với tần suất đáng kể, tương tự như cách Apple từng áp dụng trên Apple Watch Series 12.

Cũng có khả năng đây chỉ là một biến thể khác của các tin đồn trước đó - khung máy sẽ được làm bằng titan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng iPhone đặc biệt này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!