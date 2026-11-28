Cặp đôi YouTuber Hàn - Anh nổi tiếng Jin và Hattie bất ngờ thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống, khiến người hâm mộ tiếc nuối. Đáng chú ý, cả hai quyết định phân chia quyền quản lý các kênh mạng xã hội sở hữu hàng triệu người theo dõi sau khi đường ai nấy đi.

Cặp đôi YouTuber tuyên bố ly hôn sau 4 năm kết hôn

Theo đó, ngày 25/11, cặp đôi YouTuber gồm Heo Jin-woo (Hàn Quốc) và Harriet Emily (Anh), chính thức thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân sau nhiều năm gắn bó. Thông tin được cả hai công bố thông qua YouTube và các tài khoản mạng xã hội cá nhân.

"Sau rất nhiều suy nghĩ và những cuộc trò chuyện, chúng tôi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này", cặp đôi chia sẻ.

Jin và Hattie thừa nhận đây là quyết định khó khăn, được đưa ra sau quá trình cân nhắc và trao đổi giữa hai người. "Đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng là điều cả hai cùng thống nhất. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn những năm tháng, kỷ niệm và các cột mốc đã cùng nhau trải qua", họ viết.

Cặp đôi bày tỏ mong muốn người hâm mộ tiếp tục ủng hộ từng người trong chặng đường sắp tới.

Thông báo khiến khán giả bất ngờ bởi Jin và Hattie vốn được xem là một trong những cặp đôi sáng tạo nội dung quốc tế nổi tiếng trên YouTube. Cả hai bắt đầu xây dựng kênh YouTube chung vào tháng 1/2020, tập trung chia sẻ cuộc sống thường ngày, những tình huống hài hước và sự khác biệt văn hóa giữa Hàn Quốc và Anh.

Nhờ cách thể hiện gần gũi cùng những màn tương tác tự nhiên, các video nhanh chóng thu hút đông đảo người xem trên toàn thế giới. Năm 2022, Jin và Hattie chính thức kết hôn sau thời gian hẹn hò. Sau khi kết hôn, cả hai tiếp tục phát triển nội dung về đời sống vợ chồng, gia đình và những trải nghiệm của một cặp đôi đa văn hóa.

Năm 2024, cặp đôi còn góp mặt trong danh sách 10 YouTuber có sức ảnh hưởng hàng đầu do Forbes Korea bình chọn. Tính đến thời điểm thông báo ly hôn, kênh YouTube chung của Jin và Hattie đã sở hữu khoảng 10,1 triệu người đăng ký, đồng thời nhận được nút kim cương của YouTube, phần thưởng dành cho những nhà sáng tạo nội dung vượt mốc 10 triệu người đăng ký.

Chia nhau quản lý YouTube, TikTok và Instagram sau ly hôn

Bên cạnh việc thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân, Jin và Hattie cũng công khai phương án quản lý các tài khoản mạng xã hội từng cùng nhau phát triển.

Theo thỏa thuận, Jin sẽ tiếp tục quản lý kênh YouTube chung với hơn 10 triệu người đăng ký, đồng thời đảm nhận việc vận hành tài khoản TikTok của hai người. Trong khi đó, Hattie sẽ tiếp tục quản lý tài khoản Instagram chung và phát triển các kênh mạng xã hội cá nhân của mình.

Jin và Hattie nhận được nút kim cương của YouTuber.

Đối với những video cũ có sự xuất hiện của cả hai, Jin và Hattie sẽ cùng quản lý nội dung. Cặp đôi cũng thông báo một số video từng đăng tải có thể không còn được công khai trên các nền tảng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cả hai đều không công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định ly hôn, đồng thời không đề cập đến những tranh chấp liên quan đến tài sản. Việc phân chia quyền quản lý các nền tảng cho thấy cả hai vẫn có kế hoạch tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, dù không còn đồng hành với tư cách vợ chồng.

Sau thông báo, câu chuyện của Jin và Hattie thu hút sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đã theo dõi hành trình tình yêu của họ từ những ngày đầu xây dựng kênh.