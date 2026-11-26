Thị trường công nghệ nói chung và điện thoại nói riêng đang bước vào đợt khuyến mại lớn cuối tháng 11, nhiều hệ thống bán lẻ đồng loạt điều chỉnh giá để đón Black Friday ngày 27/11. Không chỉ những mẫu điện thoại phổ thông, một số smartphone cao cấp thuộc phân khúc màn hình gập và flagship cũng đang có mức giảm hàng triệu đồng. Đây là thời điểm đáng cân nhắc nếu người dùng đã có kế hoạch đổi điện thoại.

Dưới đây là 5 mẫu smartphone cao cấp đang có mức điều chỉnh giá đáng chú ý trên thị trường Việt Nam.

1. Galaxy Z Flip7 FE 5G: Giảm tới 8 triệu đồng

Giá bán từ: 14,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip7 FE 5G là lựa chọn hướng đến người dùng muốn có trải nghiệm thiết kế gập vỏ sò mà không cần chi quá nhiều cho phiên bản cao cấp hơn. Thiết kế màn hình gập giúp điện thoại thu nhỏ đáng kể khi cất trong túi, phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc thích thiết bị gọn nhẹ. Khi mở ra, màn hình 6,7 inch lớn phục vụ các tác vụ quen thuộc như xem video, đọc tin và sử dụng mạng xã hội.

Galaxy Z Flip7 FE 5G.

Tuy nhiên, người mua nên cân nhắc phiên bản dung lượng 128GB nếu thường xuyên quay video hoặc lưu trữ nhiều ứng dụng. Ngoài ra, thời lượng pin của máy cũng không cao do chỉ được tích hợp viên pin 4000 mAh.

2. Motorola Razr Fold 5G: Giảm tới 13 triệu đồng

Giá bán từ: 36,99 triệu đồng

Khác với thiết kế gập dọc của Galaxy Z Flip7 FE, Motorola Razr Fold 5G thuộc nhóm smartphone gập dạng sách, hướng đến người cần không gian hiển thị rộng hơn để làm việc và giải trí. Khi mở ra, người dùng sẽ được trải nghiệm hình ảnh siêu mượt mà trên kích thước 8,1 inch.

Motorola Razr Fold 5G.

Với thiết kế mở rộng thành màn hình lớn, máy có lợi thế khi đọc tài liệu, xem nội dung hoặc xử lý nhiều ứng dụng. Dung lượng RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB cũng hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ tương đối lớn. Dù vậy, mức giá sau giảm của máy vẫn thuộc phân khúc cao cấp. Người mua nên trực tiếp trải nghiệm trọng lượng, độ rộng khi cầm và thao tác trên màn hình trong trước khi quyết định.

3. Oppo Find N3 Flip 5G: Giảm tới 5 triệu đồng

Giá bán từ: 17,58 triệu đồng

Oppo Find N3 Flip 5G là mẫu điện thoại màn hình gập đã có mặt trên thị trường một thời gian nhưng vẫn đáng chú ý với người ưu tiên thiết kế nhỏ gọn và camera. Sản phẩm đang được giảm giá khá mạnh trong thời gian gần đây.

Oppo Find N3 Flip 5G.

Điểm đáng quan tâm của Find N3 Flip nằm ở camera sau có thiết kế cụm ống kính đặc trưng, cùng màn hình phụ 3,26 inch bên ngoài hỗ trợ xem thông báo và thực hiện một số thao tác nhanh mà không cần mở máy. Thiết kế gập giúp điện thoại dễ cất giữ trong khi RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều ứng dụng. Tuy nhiên, điểm yếu của máy là chỉ có viên pin nhỏ - 4300 mAh, đủ dùng trong 1 ngày.

4. Galaxy S26 5G: Giảm tới 9,5 triệu đồng

Giá bán từ: 24,49 triệu đồng

Với người dùng không có nhu cầu sử dụng điện thoại màn hình gập, Galaxy S26 5G là phương án đáng cân nhắc trong nhóm flagship dạng thanh. Đáng chú ý, phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB đang được giảm giá khá sâu trong dịp Black Friday năm nay.

Galaxy S26 5G.

Sở hữu con chip Exynos 2600 và màn hình 6,3 inch, Galaxy S26 hướng đến người dùng cần 1 thiết bị cao cấp với kích thước tương đối gọn để thao tác bằng một tay. Ngoài ra, điện thoại còn có camera chính 50MP và pin 4300 mAh, tích hợp công cụ Galaxy AI nên có thể phục vụ tốt cho các tác vụ công việc và sinh hoạt thông thường.

5. Vivo X300 Ultra: Giảm tới 12 triệu đồng

Giá bán từ: 37,99 triệu đồng

Vivo X300 Ultra là lựa chọn dành cho người đặt nặng khả năng chụp ảnh và quay video trên smartphone. Máy sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16GB, màn hình AMOLED 6,82 inch độ phân giải 2K (1.440 x 3.186 pixel), tần số quét 144Hz và 2 camera 200MP nên cho trải nghiệm cực ấn tượng.

Vivo X300 Ultra.

Đáng chú ý, điện thoại còn được tích hợp viên pin dung lượng 6.600mAh, hỗ trợ sạc tối đa 100W. Nhìn chung, cấu hình này hướng đến người thường xuyên sáng tạo nội dung, chụp ảnh hoặc quay video chất lượng cao. Mức giá của máy sau giảm của điện thoại giúp người dùng bớt "đau ví" hơn.