Thuế quan là vấn đề xuyên suốt trong các nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump và đây vẫn sẽ là thách thức dai dẳng đối với các công ty trên toàn cầu trong thời gian tới. Thậm chí, nhiều mức thuế mới đang chuẩn bị được áp đặt.

Sắp tới, Apple cùng các doanh nghiệp khác sẽ phải đối mặt với loạt thuế quan mới, ảnh hưởng đến hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Mexico, bao gồm cả Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề xuất áp thuế đối với 14 đối tác thương mại. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với CNBC, các quốc gia này bị nhắm đến vì họ tạo ra, duy trì hoặc góp phần gây ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong các lĩnh vực chế tạo, từ đó gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ.

Trên thực tế, quy mô sản xuất lớn tại các quốc gia này đã dẫn đến làn sóng hàng hóa tràn vào Mỹ với mức giá thấp hơn cả giá của các doanh nghiệp Mỹ.

14 đối tác thương mại này bao gồm:

- Bangladesh

- Campuchia

- Trung Quốc

- Liên minh châu Âu (EU)

- Ấn ĐộIndonesia

- Nhật Bản

- Hàn Quốc

- Malaysia

- Singapore

- Thụy Sĩ

- Đài Loan

- Thái Lan

- Việt Nam

Đối với hầu hết các đối tác, những mức thuế mới này sẽ không cộng dồn vào các loại thuế hiện có. Ngoại lệ duy nhất là Trung Quốc: quốc gia này sẽ phải chịu thêm mức thuế 20%, bên cạnh mức thuế 25% đã được áp dụng từ năm 2018.

Các mức thuế này được áp dụng theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Mỹ thực hiện các biện pháp đối phó với các hoạt động thương mại nước ngoài gây hạn chế hoặc tạo gánh nặng quá mức cho hoạt động thương mại của Mỹ.

Mỹ đã tiến hành điều tra 16 đối tác thương mại theo Mục 301, dẫn đến quyết định áp thuế đối với 14 quốc gia/khu vực trong số đó. Riêng trường hợp đối với Liên minh châu Âu (EU), động thái này xuất phát từ việc EU áp đặt các khoản tiền phạt lớn đối với các công ty công nghệ của Mỹ.

Apple đã từng đối mặt với tình huống này

Đối với Apple, các mức thuế quan này tạo ra một vấn đề mới, buộc hãng phải tìm cách giải quyết. Việc nhắm vào hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ áp thuế quan lên các sản phẩm của Apple được sản xuất tại những nước này rồi nhập khẩu vào Mỹ.

Một cửa hàng Apple.

Đây là một tín hiệu tiêu cực đối với chuỗi cung ứng vốn đã chịu tổn thương do cuộc khủng hoảng linh kiện bộ nhớ – tình trạng đang đẩy giá thành lên cao. Việc áp thuế sẽ làm tăng chi phí sản xuất các sản phẩm của Apple; chi phí này có thể do chính Apple gánh chịu hoặc được chuyển sang cho người tiêu dùng.

Các mức thuế quan mới này không hoàn toàn giống với những đợt áp thuế trước đây nhưng chúng vẫn tiếp nối xu hướng của ông Donald Trump trong việc sử dụng thuế quan – một động thái gây bất lợi cho hoạt động nhập khẩu của Mỹ.

Các mức thuế quan ban đầu từng châm ngòi cho một cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc với mức thuế có thời điểm lên tới hơn 100%. Dù sau đó đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào tháng 2, chính sách này vẫn gây ra nhiều khó khăn cho Apple khi phần lớn chuỗi cung ứng sản xuất của hãng đều bị ảnh hưởng.

Điều đó vẫn không ngăn được ông Donald Trump tiếp tục áp thuế trên phạm vi toàn cầu. Khi các mức thuế đáp trả bị hủy bỏ, một loại thuế nhập khẩu mới ở mức 10% đã được áp dụng trên quy mô toàn cầu để thay thế.