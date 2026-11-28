Bốn năm sau sứ mệnh đâm tàu của NASA, tàu Hera của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã chụp được ảnh chi tiết đầu tiên về tiểu hành tinh Dimorphos. Ảnh chụp từ khoảng cách 29 km ngày 7/11 cho thấy cú va chạm san phẳng một mặt của thiên thể rộng khoảng 151 mét này, tạo thành hố lớn cỡ sân vận động thể thao. Bên trong hố có cấu trúc hình điếu xì gà, còn hàng trăm tảng đá chưa từng biết đang bay quanh hệ tiểu hành tinh.

Ngày 26/9/2022, NASA triển khai sứ mệnh DART bằng cách cho tàu đâm vào Dimorphos để thử nghiệm công nghệ làm chệch hướng tiểu hành tinh. Dù Dimorphos và tiểu hành tinh mẹ Didymos không đe dọa Trái Đất, cú đâm đã làm quỹ đạo 11 giờ 55 phút của Dimorphos chậm lại khoảng 32 phút. Khi đó, kính thiên văn từ xa không thể ghi nhận chi tiết bề mặt thiên thể.

Bề mặt của Dimorphos bị bẹp dúm do miệng hố từ vụ va chạm của DART được nhìn thấy ở phía trên bên trái.

Nhà nghiên cứu chính Patrick Michel cho biết cú đâm vừa tạo hố lớn, vừa đổi hình dạng Dimorphos nhưng vẫn giữ nguyên các bãi đá tảng ở vùng khác giống ảnh năm 2022. Nhà khoa học ESA Michael Kueppers xác nhận va chạm khiến Dimorphos "nhào lộn dữ dội" quanh Didymos. Dữ liệu này giúp kiểm chứng mô hình máy tính về cấu trúc tiểu hành tinh và lực đẩy từ đất đá bắn ra.

Giám đốc sứ mệnh Hera Ian Carnelli nhận định việc kết hợp DART và Hera là bước tiến quyết định để làm chệch hướng tiểu hành tinh bảo vệ Trái Đất. Tuy nhiên, ông Michel lưu ý còn quá sớm để kết luận phạm vi tác động của cú va chạm hay lý giải vì sao nhiều tảng đá vẫn bay trong hệ.

Hàng trăm tảng đá được nhìn thấy trong bức ảnh phơi sáng dài từ Hera.

Tàu Hera dự kiến tiến sát cặp tiểu hành tinh hơn vào tháng 12 để chụp ảnh sắc nét hơn. Sang tháng 1/2027, tàu sẽ thả hai vệ tinh nhỏ Juventas và Milani nhằm nghiên cứu bên trong Dimorphos cùng vật chất và bụi xung quanh.