Chỉ chưa đầy một ngày sau khi toàn bộ thông số kỹ thuật bị rò rỉ trực tuyến, HMD Rise đã chính thức ra mắt tại Ấn Độ. Thiết bị sở hữu các tính năng nổi bật như viên pin 5.000 mAh và camera sau 13 MP.

HMD Rise.

Mẫu điện thoại 4G giá rẻ này được trang bị vi xử lý tám nhân Unisoc 9863A, đi kèm RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Người dùng cũng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 128 GB thông qua thẻ nhớ microSD.

Ở mặt trước, máy sử dụng màn hình LCD 6,517 inch với thiết kế "giọt nước" chứa camera selfie 5 MP. Mặt sau là camera chính 13 MP cùng đèn flash LED.

HMD Rise được trang bị viên pin 5.000 mAh, giắc cắm tai nghe 3,5 mm và chạy hệ điều hành Android 16 Go Edition. HMD cam kết cung cấp 2 năm cập nhật bảo mật; thiết bị cũng tích hợp trợ lý ảo Indus AI, hỗ trợ 22 ngôn ngữ tại Ấn Độ.

Cấu hình của HMD Rise.

Về giá bán, HMD Rise sẽ có mặt trên nền tảng Flipkart từ ngày 2/12 với mức giá 9.999 Rupee (khoảng 2,7 triệu đồng).

Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc gồm Emerald Gold (Vàng lục bảo), Indigo Silver (Bạc chàm) và Midnight (Đen huyền bí). HMD Rise sở hữu thiết kế phối hai tông màu độc đáo.