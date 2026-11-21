Được thiết kế để nằm giữa hai phiên bản Plus và Ultra, Galaxy S27 Pro hứa hẹn sẽ tích hợp phần cứng tiên tiến nhất của Samsung vào một thiết kế nhỏ gọn, nhưng không đi kèm với bút S Pen nổi tiếng. Tuy nhiên, sự xuất hiện sớm của Galaxy S27 Pro trên nền tảng Geekbench đã tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng công nghệ.

Galaxy S27 Pro được cho là đi kèm với chip "yếu".

Theo thông tin từ người rò rỉ Abhishek Yadav, model SM-S957B, thường được nhận diện là phiên bản quốc tế của Samsung, đã được thử nghiệm với hệ điều hành Android 17, RAM 12 GB và chip Exynos 2700 (S5E9975). Chip này có 10 lõi với tốc độ xung nhịp lên đến 4,24 GHz và đi kèm với bộ xử lý đồ họa Xclipse 970.

Điểm số trên Geekbench của Galaxy S27 Pro là 3.061 điểm ở chế độ đơn nhân và 10.967 điểm ở chế độ đa nhân. Điều này cho thấy sự trở lại của chiến lược phân chia chip xử lý theo khu vực, khi mà các mẫu Galaxy tại châu Âu thường được trang bị chip Exynos.

So với các đối thủ cùng thế hệ, Galaxy S27 Pro có điểm số thấp hơn đáng kể. Cụ thể, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đạt 4.327 điểm đơn nhân và 12.873 điểm đa nhân, trong khi Apple A20 Pro ghi nhận 4.733 điểm đơn nhân và 12.836 điểm đa nhân. Mặc dù hiện tại Galaxy S27 Pro chỉ là nguyên mẫu và còn nhiều vấn đề cần tối ưu hóa, Samsung cần phải nỗ lực để không bị tụt lại phía sau so với các đối thủ như Xiaomi 18 Pro Max của Xiaomi và iPhone 18 Pro của Apple.

Kể quả điểm so sánh hiệu năng giữa các chip di động.

Ngoài chip xử lý và RAM, một số thông tin khác về Galaxy S27 Pro cũng đã được tiết lộ. Mẫu điện thoại này dự kiến sẽ có màn hình OLED M16 6,47 inch với công nghệ Privacy Display, cùng thiết kế nhỏ gọn hơn so với phiên bản Ultra. Camera của máy sẽ bao gồm cảm biến chính 200 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera trước 16 MP. Tuy nhiên, thông tin về ống kính tele vẫn chưa rõ ràng, với các nguồn tin trái chiều về cảm biến 12 MP (zoom 3x) và 50 MP (zoom 3,5x).

Về pin, Galaxy S27 Pro dự kiến sẽ có dung lượng danh nghĩa 5.087 mAh, nhưng nhiều khả năng được quảng cáo là 5.240 mAh. Chứng nhận 3C của Trung Quốc cho thấy máy sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 60W, cùng với khả năng sạc không dây và sạc ngược.

Người dùng hiện đang háo hức chờ đợi xem liệu Exynos 2700 có thể thu hẹp khoảng cách hiệu năng với các đối thủ trước khi chính thức ra mắt vào năm 2027 hay không.